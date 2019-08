vor 20 Min.

Die OB-Kandidaten baggern und schmettern

Tennisabteilung feiert 30-jähriges Bestehen mit buntem Programm

Die Tennis-Abteilung der SpVgg Löpsingen feierte das Jubiläum „30 Jahre Tennis-Spielbetrieb in Löpsingen“.

Im Jahr 1988 begann man in Löpsingen, angetrieben durch den Tennis-Boom in Deutschland, eine Tennisanlage zu bauen. So entstanden bis zum Jahr 1989 vier Sandplätze und ein Tennisheim. Durch größere Investitionen, unter anderem in neue Linien, Netze sowie in eine neuartige Platzaufbereitungstechnik, konnten die Plätze zum Jubiläum in neuem Glanz erstrahlen.

Diese grundlegende Sanierung sowie der wieder stetig wachsende Zuspruch zum Tennis in Löpsingen waren Grund genug, ein Jubiläumswochenende zu feiern.

Das Jubiläum begann am Samstag bei bestem Sportwetter mit der mittlerweile traditionellen Volleyball-Dorfmeisterschaft unter der Leitung von Helmut Schabert. Dazu durfte man acht Teams begrüßen. Dabei stellte sich als besonderes Highlight auch ein „Politik“-Team der lokalen Konkurrenz. Unter anderem durften die Nördlinger Oberbürgermeister-Kandidaten ihr Talent im Volleyball unter Beweis stellen. So konnte das Team um Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löff-lad zusammen mit Rita Ortler, Steffen Höhn und David Wittner einen hervorragenden fünften Platz erspielen. Die Mannschaft der SpVgg Löpsingen stellte ihr Ballsporttalent unter Beweis und entschied das Turnier für sich. Im Anschluss an das Turnier wurde zum gemütlichen Teil übergegangen.

Schleifchenturnier fällt dem Dauerregen zum Opfer

Der Sonntag wurde mit einem gut besuchten Weißwurstfrühstück eröffnet. Am Nachmittag wurde das Mixed-Schleifchen-Turnier in Angriff genommen. Dieses fiel dann allerdings nach kurzer Zeit dem Regen zum Opfer. Dennoch konnte das schlechte Wetter keinem die Laune verderben und so ließ man das rundum gelungene und durchweg gut besuchte Jubiläum gemütlich ausklingen. (sts)

