17:54 Uhr

Die Rolle des guten Gastgebers SV Kleinerdlingen

Der SV Kleinerdlingen trägt die Bayerischen U17-Hallenmeisterschaften im Futsal aus. Der FC Bayern München qualifiziert sich mit dem Sieg für die Süddeutsche Meisterschaft.

Von Klaus Jais

Der FC Bayern München hat die Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen 2020 gewonnen und das Ticket für die Süddeutsche Meisterschaft am 1. März 2020 in Wertheim (Baden) gelöst. In der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen setzte sich der Bundesligist vor 447 Zuschauern mit 3:0 gegen Bayernligist SpVgg Greuther Fürth durch und revanchierte sich damit für die 0:2-Niederlage in der Vorrunde. Die Tore für die Münchnerinnen, die mit jetzt zwölf Titeln weiterhin Rekordsieger in dieser Altersklasse sind, erzielten Theresa Frank und Doruntina Lajqi, Jule Löbenfelder unterlief ein Eigentor.

Ein Comeback in der Halle erlebte die Grätsche. Hatte der Verband diese vor ein paar Jahren noch verboten, weil die Verletzungsgefahr zu groß und Futsal gegenüber dem Bandenkick ohnehin körperloser ist, darf nun wieder gegrätscht werden. Es musste zwar keine Spielerin ins Krankenhaus, aber es verging kaum ein Spiel, wo nicht der medizinische Mannschaftsbetreuer beziehungsweise die zwei anwesenden Sanitäter aufs Parkett mussten. Das spielerische Niveau war indes in den meisten Spielen hoch.

In der Gruppe A wurde der TSV Haar Gruppenerster, weil er den direkten Vergleich mit dem SV Frauenbiburg (Bayernliga) 1:0 gewonnen hatte. Die zwei Kantersiege des niederbayerischen Vertreters (5:0 gegen den SV Wilting und 7:1 gegen die SG SV Gundelsheim) verhalfen aber zum zweiten Gruppenplatz.

Bereits in Vorrundengruppe B waren die beiden Finalgegner aufeinandergetroffen, wobei die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 die Oberhand behielt. Die Mittelfränkinnen zogen mit neun Punkten als Gruppenerster ins Halbfinale ein, Bayern München mit vier Zählern als Gruppenzweiter.

Der SV Kleinerdlingen bezahlte ordentlich Lehrgeld: Gegen den FC Bayern München unterlagen die Rieserinnen 0:4 (dreifache Torschützin war Paula Vidovic), dann folgte eine 0:6-Niederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth und auch im letzten Gruppenspiel gegen die JFG Würzburg-Nord blieb der ersehnte Ehrentreffer aus, obwohl Chancen durch Leonie Oßwald und Lilly Buser vorhanden waren (0:2-Niederlage). Auch im Spiel um den siebten Platz gegen den SV Wilting blieb dem SV Kleinerdlingen nur die Rolle des guten Gastgebers. In diesem Spiel schied SVK-Torfrau Alina Stahl wegen Verletzung früh aus; sie wurde durch Feldspielerin Mia Schneider ersetzt. Alicia Baumgartner brachte die Oberpfälzer schon nach fünf Minuten in Führung, zwei Minuten später ließ Julia Zollner das 2:0 folgen. Hanna Heimerl besiegelte in der Schlussminute die vierte Niederlage für die Rieserinnen, die durch Maja Greiner noch zwei gute Gelegenheiten zum mehr als verdienten Ehrentreffer hatten. Das Spiel um den fünften Platz gewann die SG SV Gundelsheim gegen die JFG Würzburg-Nord mit 2:1. Rang drei sicherte sich Bayernligist SV Frauenbiburg, der sich im Spiel um Platz drei mit 8:7 nach Sechsmeterschießen gegen den Landesligisten TSV Haar durchsetzte.

Im Halbfinale bezwang der FC Bayern München den TSV Haar mit 2:0. Fürth behielt mit 2:1 die Oberhand über den SV Frauenbiburg, dessen Fans am lautesten von sich hören machten und zur guten Stimmung in der Halle beitrugen.

„Glückwunsch an meine Mannschaft, die sich nach einem verhaltenen Start gesteigert und letztlich verdient den Titel gesichert hat. Nach zwei sieglosen Jahren haben wir es wieder geschafft, die bayerische Hallenkrone zu erobern. Das ist ein Traum für uns“, erklärte Bayern-Trainer Harald Sättler kurz nach der Siegerehrung.

„Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur Bayerischen Hallenmeisterschaft 2020. Die Mannschaft hat trotz kleinerer Anlaufschwierigkeiten immer an sich geglaubt und sich den Titel letztlich auch verdient. Nicht nur das Endspiel war unglaublich spannend, sondern auch die Partie um Rang drei, die erst im Sechsmeterschießen entschieden wurde. Mein Dank gilt auch dem Ausrichter SV Kleinerdlingen, der einen erstklassigen Job gemacht und das Turnier perfekt organisiert hat. Jetzt drücke ich den Münchnerinnen natürlich die Daumen für die Süddeutsche Meisterschaft“, sagte BFV-Vizepräsidentin Silke Raml. In 18 Spielen fielen 58 Tore, was einem guten Schnitt von 3,2 Treffern pro Spiel entspricht.

Für den SV Kleinerdlingen spielten: Alina Stahl; Leonie Oßwald, Kristin Hanisch, Lilly Buser, Jasmin Allgäuer, Maja Greiner, Julika Leitner, Selina Häfele, Johanna Lang, Chantal Engberg, Mia Schneider, Aylin Neumann.

Trainer: Michael Schulz/Alexander Stahl.

Themen folgen