vor 7 Min.

Die SpVgg Deiningen viele Jahre geprägt

Verein würdigt engagierte Funktionäre, darunter den langjährigen Vorsitzenden

Bei der Jahreshauptversammlung der SpVgg Deiningen (die RN berichteten) wurden mehrere Mitglieder der Vorstandschaft ehrenvoll verabschiedet. In Abwesenheit wurde das Engagement von Nicole Rührer (zehn Jahre Kassenprüferin), Julia Reiner (acht Jahre Schriftführerin) und Jürgen Eichelmann (acht Jahre stellvertretender Schriftführer und Theater-Koordinator) gewürdigt. Judith Erdle ordnete zwei Jahre lang als 3. Vorsitzende und zwölf Jahre lang als Beisitzerin die Finanzen der SpVgg Deiningen.

Der Jugendabteilung steht mit dem Ausscheiden des Jugendleiters Egon Betzler und seines Stellvertreters Siggi Herrle ein Umbruch bevor. Betzler betreute seit 1990 Juniorenmannschaften und übernahm im Jahr 2012 das Amt des Jugendleiters. Seine bereits 25 Jahre andauernde Schiedsrichterkarriere wird er jedoch auch in Zukunft im Namen der SpVgg fortsetzen. Nach insgesamt zehnjährigem Engagement wird auch sein Partner Siggi Herrle aus der Jugendleitung zurücktreten, seine fast 30-jährige Tätigkeit als Jugendtrainer aber ebenfalls fortsetzen. Mit einer Laudatio – gehalten von Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Wenzel – wurde dem 1. Vorsitzenden Toni Kutscherauer, der nicht mehr zur Wiederwahl antrat, ein gebührender Abschied bereitet. Kutscherauer bekleidete seit 1992 verschiedene Ämter in der Vorstandsriege des Vereins, darunter als Schriftführer und Jugendleiter. Seit 2004 lenkte er 16 Jahre lang als 1. Vorsitzender die Geschicke des Vereins. Wenzel bedankte sich im Namen der Spielvereinigung für das herausragende Engagement und würdigte den maßgeblichen Anteil Kutscherauers an der Erfolgsgeschichte der SpVgg. Mit stehenden Ovationen und minutenlangem Beifall zollten auch die Vereinsmitglieder ihrem scheidenden Vorsitzenden höchste Anerkennung. (mst)

