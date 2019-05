vor 25 Min.

Die Verantwortung wird geteilt

Beim SV Holzkirchen tritt Christian Draxler nach 21 Jahren im Vorstand nicht mehr an. Künftig gibt es vier gleichberechtigte Vorsitzende

Die Generalversammlung des SV Holzkirchen stand dieses Jahr im Zeichen der Neuwahlen des Vorstands. Dazu fanden sich 85 Mitglieder im Vereinsheim in Holzkirchen ein.

Nach der Begrüßung berichteten der Vorsitzende Christian Draxler und die einzelnen Abteilungsleiter über das abgelaufene Vereinsjahr. Die Meisterschaft und der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga, sowie die Teilnahme an der schwäbischen Hallenmeisterschaft seien die Highlights in der Abteilung Fußball gewesen, so Abteilungsleiter Heiko Greiner. Nachdem Trainer Sener Sahin sein Engagement beim SVH zum Saisonende beenden wird, konnte mit Mario Brettschneider ein Nachfolger gefunden werden.

Abteilungsleiter Rainer Steb informierte aus dem Jugendbereich. Hier war man mit der Zusammenarbeit in der Spielgemeinschaft und in der JFG Wörnitzkicker mit den weiteren Stammvereinen Wechingen und Laub sehr zufrieden. Die weiter sinkende Anzahl an Kindern und Jugendlichen stelle zukünftig alle Stammvereine vor massive Probleme und werde sicherlich eine große Herausforderung in den kommenden Jahren. Erfreulich sei hingegen, dass man erstmals mit E- und D-Juniorinnen zwei Mädchenteams stellen könne.

Die Gymnastikabteilung des SVH ist auch im 19. Jahr nach ihrer Gründung weiter sehr beliebt und erfreut sich regen Zulaufs. Auch Männer besuchen mittlerweile die Übungsstunden, so Abteilungsleiterin Carmen Draxler in ihren Ausführungen.

Bei den Stockschützen wurden insgesamt 25 Turniere absolviert und gute Ergebnisse erzielt, berichtete Abteilungsleiter Marco Draxler, der das Amt vor Kurzem von Ulrich Lang übernommen hat. Im Spielbetrieb wurden zwei Mannschaften auf Asphalt und eine Mannschaft auf Eis gemeldet. Zwei Jahre in Folge konnte mit der ersten Mannschaft die Bezirksoberliga gehalten werden. Diese Leistung und die Turniererfolge unterm Jahr seien das Ergebnis der sehr guten Trainingsteilnahme aller Stockschützen.

Nach 21 Jahren im Vorstand nicht mehr kandidiert

Nach dem Kassenbericht durch Florian Randi folgte eine Änderung der Vereinssatzung in Vorbereitung auf die Neuwahlen und der damit verbundenen Neustrukturierung der Vorstandschaft. Da der 1. Vorsitzende Christian Draxler nach 21 Jahren, davon drei Jahre als stellvertretender Vereinschef, im Vorfeld signalisiert hatte, nicht mehr für das Amt zu kandidieren, wurde im Verein eine strukturelle Veränderung auf Vorstandsebene beschlossen. Der Posten des Vorsitzenden wird zukünftig auf vier Vorstände verteilt. Gewählt wurden Jürgen Schürer (Vorstand Sport), Florian Randi (Finanzen), Florian Mohr (Wirtschaft) und Harald Wagner (Gebäude- und Außenanlagen). Florian Randi übt zugleich das Amt des Hauptkassiers aus. Schriftführerin Manja Seib wurde im Amt bestätigt. Ebenso konnten die Posten der Beisitzer mit Danny Draxler, Stefan Holzinger, Dominik Rau, Robert Hopfenmüller, Tuncay Havur und Micha Köhnlein besetzt werden. Im Vereinsausschuss sind außerdem Dieter Jackwerth und Heiko Greiner (Abteilungsleitung Fußball), Armin Rau (Jugendleiter Fußball), Carmen Draxler (Abteilungsleiterin Gymnastik) und Marco Draxler (Abteilungsleiter Stockschützen) vertreten.

Die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Christian Draxler (Vorstand, 21 Jahre), Martin Obel (Stellvertreter, 18 Jahre), Rainer Steb (Jugendleiter, 12 Jahre), Julian Rau (Kassier, 9 Jahre), Tobias Rau und Susi Mohr (beide Beisitzer, 3 Jahre) sowie Ulrich Lang (Abteilungsleiter Stockschützen, 8 Jahre) wurden würdig verabschiedet und mit einem Präsent geehrt.

In der Vorschau auf das Vereinsjahr 2019, das ganz im Zeichen des 70-jährigen Gründungsfests steht, gab der Festausschussvorsitzende Jürgen Schürer den Mitgliedern einen Überblick des geplanten Festwochenendes im Juli.

