Die Verfolger müssen Federn lassen

Der TSV Oettingen hat seinem flnken Quentin Rudewig das 0:1 in der 21. Minute zu verdanken (rotes Trikot).

Wemding und Harburg patzen, Oettingen und Wolferstadt setzen sich ab

Von Anton Kutscherauer

(0:1). – Von Beginn an beschäftigte der Tabellenführer die Heimabwehr und der wieselflinke Quentin Rudewig traf zum 0:1 (21.). Reiber scheiterte bei der einzigen Heimchance am Pfosten (26.), ehe Kaufmann und Preiß Schröppels Hereingabe vor dem leeren Heimtor verpassten (35.). Nach der Pause erhöhte Benedikt Kaufmann nach Torwartfehler auf 0:2 (48.). Zwar nutzte Michael Bühler einen Abpraller zum 1:2 (62.), doch Florian Preiß erzielte aus Kurzdistanz das 1:3 (75.). Marius Schreitmiller verkürzte per Freistoß auf 2:3 (78.), dennoch brachte Oettingen den Sieg souverän über die Zeit.

Tore 0:1 Quentin Rudewig (21.), 0:2 Benedikt Kaufmann (48.), 1:2 Michael Bühler (62.), 1:3 Florian Preiß (75.), 2:3 Marius Schreitmiller (78.). Zuschauer 220.

SV Schwörsheim/Munningen – SG FSV Flotzheim/Fünfstetten 0:4 (0:2). – Die Heimelf begann stark, doch nach Roßkopf-Vorarbeit traf Paul Hauk zum 0:1 (19.). Heimtormann Macho parierte klasse gegen den freistehenden Roßkopf (27.), gegenüber entschärfte Gästekeeper Scharr Deublers Kopfball (31.). Mit dem Pausenpfiff köpfte Sven Söllner eine Flanke zum 0:2 ein (45.). Nach dem Wechsel verteiltes Spiel, erst Kienberger scheiterte an Scharr (72.). Nach Abwehrfehler schob Paul Hauk zum vorentscheidenden 0:3 ein (73.), bevor Janik Reile einen verlängerten Freistoß zum 0:4-Endstand ins Tor lenkte (75.).

Tore 0:1 Paul Hauk (19.), 0:2 Sven Söllner (45.), 0:3 Paul Hauk (73.), 0:4 Janik Reile (75.). Zuschauer 75.

Sportclub D.L.P. – TSV Wemding 1:0 (0:0). – In der kampfbetonten Partie begannen die Hausherren forsch und Renner traf den Außenpfosten (6.). Gegenüber parierte Tormann Lierheimer glänzend bei Krölls Distanzversuch und Schweigers verdecktem Schuss (36.). Nach dem Wechsel verpasste erneut Schweiger aus 20 Metern knapp, danach verflachte die Partie. Zum Mann des Spiels avancierte Pascal Heinze, der zunächst freistehend an Gästetormann Babuccu scheiterte (87.), ehe er mit tollem Drehschuss zum 1:0 seinem Team drei wichtige Punkte sicherte (90.+4).

Tor 1:0 Pascal Heinze (90.+4). Zuschauer 100.

SpVgg Ederheim – TSV Wolfderstadt 0:3 (0:1). – Die Heimelf zeigte ein gutes Spiel und besaß viele Chancen, während die Gäste mit drei Standards das Match entschieden. So traf Sandro Morena per Foulelfmeter zum 0:1 (16.), ehe gegenüber Gebele (37.), Pompe und Zöllner (45.+3) scheiterten. Früh fiel die Vorentscheidung, als Chris Luderschmid per Foulelfmeter zum 0:2 erfolgreich war (52.) und einen Freistoß zum 0:3 versenkte (57.). Auf der Gegenseite stand Tormann Weiß gleich mehrfach im Brennpunkt, als er nach Pompes Pfostentreffer (74.) gegen Gröninger, Möhnle und Gebele parierte.

Tore 0:1 Sandro Morena (16., Foulelfmeter), 0:2 und 0:3 Chris Luderschmid (52., Elfmeter, 57.). Zuschauer 100.

SV Niederhofen/Ehingen – Lauber SV 1:0 (0:0). – Im zerfahrenen und hektischen Duell um den Klassenerhalt besaßen Meyer und Wittich erste Heimchancen, ehe Baumann allein auf das Tor des SVNE zulief, aber an Tormann Fuchs scheiterte. Kleemanns Lupfer wurde vor der Linie des Lauber Tores geklärt und auch bei einem Freistoß und einem Kopfball an den Pfosten hatte Kleemann kein Glück. Nach Gelb-Rot für Laubs Thomas Seefried (61.) besaßen Wittich, Käser und Meyer weitere gute Möglichkeiten für die Gastgeber. Das hochverdiente Tor des Tages erzielte schließlich Marco Wittich, der eine Kleemann-Ecke zum 1:0-Sieg einköpfte (80.).

Tor 1:0 Marco Wittich (80.). Zuschauer 100.

TSV Monheim – TSV Harburg 3:2 (1:0). – In der umkämpften Partie mit vielen kleinen Fouls köpfte Lukas Felbinger einen Freistoß zum 1:0 ein (23.) und Christopher Teil erhöhte nach schönem Roßkopf-Pass gleich nach der Pause auf 2:0 (46.). Doch Harburg kam zurück und Florian Knöferle aus spitzem Winkel (56.) sowie Matthias Pickel ins lange Eck (71.) glichen zum 2:2 aus. In der Schlussminute köpfte Edison Lapo Henles Freistoß zum umjubelten 3:2-Siegtreffer ein.

Tore 1:0 Lukas Felbinger (23.), 2:0 Christopher Teil (46.), 2:1 Florian Knöferle (56.), 2:2 Matthias Pickel (71.), 3:2 Edison Lapo (90.). Zuschauer 60.

TSV Gundelsheim/FC Weilheim-Rehau – SG Birkhausen/Munzingen 0:3 (0:0). – Das Schlusslicht kassierte erneut eine unnötige Niederlage. Dabei parierte Breitschädel einen frühen Strafstoß von Grimmeisen (3.). Danach dominierte die Heimelf, doch zweimal Schuster und Singer scheiterten an Gästekeeper Mielich und Johannes Meyr verfehlte knapp. Für die Gäste zielte Streinz zunächst zu hoch (64.), ehe Tobias Grimmeisen zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 0:1 einköpfte (69.). Der TSV hatte Pech, als Schuster nur die Latte traf (71.) und Roßkopfs regulärer Treffer nicht gewertet wurde (88.). So machten Thomas Meyer aus 18 Metern zum 0:2 und erneut Grimmeisen nach einem Missverständnis der Heimabwehr mit dem 0:3 alles klar.

Tore 0:1 Tobias Grimmeisen (69.), 0:2 Thomas Meyer (85.), 0:3 Tobias Grimmeisen (90.+1). Zuschauer 80.

