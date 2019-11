vor 20 Min.

Die Vizemeisterschaft ist zum Greifen nahe

Nach dem klaren Sieg beim Tabellenletzten TV Bühl hat es die KTV Ries selbst in der Hand, die Zweitliga-Saison am kommenden Samstag mit einem großen Erfolg abzuschließen

Von Claudius Hingst

Der TV Bühl war für die Rieser Zweitligaturner wie erwartet kein Stolperstein. Mit 73:24 bezwangen die Schützlinge von Roland Grimm, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier den Tabellenletzten am Ende sehr deutlich, obwohl durch einen groben Patzer von Gustav Kern am Boden der Auftakt in die Begegnung völlig misslang. Mit Jonathan Trinks, der am Startgerät sein Debüt in der zweiten Liga feierte, und Daniel Wegert konnten die Rieser zwei ihrer eigenen Nachwuchskräfte einsetzen.

Der Start in den Wettkampf gelang zunächst durch vier Score Punkte von Clemens König, doch schon in der zweiten Begegnung passierte dem jungen Chemnitzer Gustav Kern ein großes Missgeschick. Nach Aberkennung eines Elements hatte er zu wenig Teile in seiner Übung, sodass er in der B-Note vier Zähler zusätzlich abgezogen bekam und die maximalen zehn Sore Punkte an seinen Kontrahenten verlor. Davon unbeeindruckt feierte anschließend Jonathan Trinks sein Debüt in der zweiten Bundesliga. Der junge Rieser zeigte eine hervorragende Übung und nahm seinem Gegenüber zwei Score Punkte ab und da auch Nikolai Kishkilev das Duell der Ausländer mit einer Wertung von 13,65 für sich entschied, ging der Boden nur knapp mit 8:10 verloren.

Die Führung übernahm die KTV gleich mit einem Fünfer des ersten Pferdturners Maurice Praetorius, der endlich wieder an seine tolle Form aus dem letzten Jahr anknüpfen konnte und im Wettkampfverlauf fünf lupenreine Übungen ablieferte. Max Henning, der gewohnt sicher sein Programm präsentierte, mit einem Vierer und Lukas Leonhard mit drei Punkten gegen den norwegischen WM-Teilnehmer Kolvo stellten die Weichen auf Sieg. So konnte einer der wenigen Patzer von Nikolai Kishkilev im Saisonverlauf verschmerzt werden. Dem jungen Russen misslang seine Kür völlig, trotzdem gewann er aufgrund des höheren Ausgangswertes am Ende noch zwei Zähler, sodass ein 14:0 an den Pauschen zu Buche stand. Nach dem 14:4 an den Ringen war die Vorentscheidung bereits gefallen. Maurice Praetorius (12,50), Max Henning (12,80) und Nikolai Kishkilev (13,55) zeigten bärenstarke Übungen, sodass einzig Bühls Ausländer Kolovo gegen KTV-Routinier Roland Hagner, der mit seiner besten Saisonleistung (11,60) in diesem Duell dagegenhielt, punkten konnte.

Am Sprung zeigten die Rieser erstmals nur Sprünge mit mindestens einer Längsachsendrehung, wodurch der Ausgangswert deutlich erhöht wurde. Abermals war gegen das starke Trio Henning, Praetorius und Kishkilev nichts zu holen für den gastgebenden TV Bühl, sodass wiederum nur Kolvo gegen KTV Kapitän Sven König gewann. Am Barren holte Maurice Praetorius im ersten Duell vier Zähler. Youngster Daniel Wegert zeigte ebenfalls eine gute Kür, konnte aber gegen Bühls besten Turner Kolvo nichts ausrichten. Die beiden anderen Duelle waren abermals eine klare Angelegenheit für die KTV-ler Max Henning und Nikolai Kishkilev mit der Tageshöchstnote von 13,95.

Das Königsgerät Reck war zum Abschluss für die KTV nur noch Schaulaufen, denn der Wettkampf war bei einem 60:20-Zwischenstand entschieden. Wie an den drei Geräten zuvor konnte nur der norwegische WM-Teilnehmer im Dress des TV Bühl gegen Max Henning punkten, während Gustav Kern, Maurice Praetorius und Nikolai Kishkilev in ihren Duellen punkteten. Am Ende stand ein deutliches 73:24 für die KTV auf der Anzeigetafel und die Topscorerwertung war fest in Hand der drei KTV Mehrkämpfer Kishkilev (24 Punkte), Praetorius (21) und Henning (15).

Mit einem Sieg am kommenden Samstag gegen die TV Hanauerland in der heimischen Hermann-Keßler-Halle wollen sich die Rieser Turner am letzten Wettkampftag der Deutschen Turnliga die Vizemeisterschaft sichern und den Schlussstrich unter eine äußerst erfolgreiche Saison 2019 ziehen.

