04.03.2020

Die beste Schützin endlich auch Königin

Franziska Wagner gewinnt in Serie die Vereinsmeisterschaft, aber Regentin ist sie erstmals

Die Germania-Schützen aus Pfäfflingen hatten zur Königsfeier ins Vereinsheim eingeladen. Franziska Wagner erzielte den besten Tiefschuss und sicherte sich erstmals den Königstitel.

Vorsitzender Helmut Hahnemann begrüßte die Gäste, darunter Ehrenschützenmeister Helmut Götz. Sportwartin Manuela Feldmeier zeichnete die besten Schützen der verschiedenen vereinsinternen Kategorien im vergangenen Schützenjahr aus. Ehrenschützenmeister Helmut Götz war an diesem Abend auch der erste, der einen Pokal mit nach Hause nehmen durfte und zwar für den besten Tiefschuss während der Übungsschießens (1,0 Teiler). errang er Rang 1. Bei der Vereinsmeisterschaft wurden die Schützen ausgezeichnet, die die zehn besten Übungsserien in ihrer Klasse erreicht hatten. In der Schützenklasse verteidigte im dritten Jahr in Folge Franziska Wagner mit 387,1 Ringen ihren ersten Platz. Mit diesem Ergebnis zählt sie derzeit zu den besten Schützen des Ries-Gaues Nördlingen.

Auch die Jüngsten sind sehr aktiv am Schießstand, allerdings nicht mit dem Luftgewehr, sondern mit dem Bogen, bei dem es keine Vereinsmeisterschaft gibt. Unter den Jugendlichen ging Sabine Aust als einzige regelmäßig an den Schießstand und sicherte sich mit 3429 Ringen den Vereinsmeister-Pokal.

Beim Königspokal überzeugte Jungschützin Sabine Aust vor allen anderen 54 Teilnehmern des Königsschießens. Dank ihres 31,7 Teilers gewann sie den Wanderpokal. Höhepunkt des Abends war die Proklamation der neuen Schützenkönige. Jugendkönigin wurde Sabine Aust. In der Schützenklasse standen waren sich Jörg Ackermann und Franziska Wagner sicher, einen super Schuss erzielt zu haben. Nur 1,9 Teiler trennten die beiden Schüsse. Franziska Wagner regiert im Jahr 2020 mit einem 9,0 Teiler. Seit vielen Jahren schießt sie beim Königsschießen mit, doch für den Titel hatte es bisher nie gereicht. (stw)

Die Ergebnisse im Einzelnen: Vereinsmeister Luftgewehr: 1. Franziska Wagner 3871 Ringe, 2. Stefanie Wagner 3777, 3. Anita Relovsky 3718. – Luftpistole: 1. Herrmann Rödel 3340, 2. Helmut Hahnemann 3215. – Luftgewehr Auflage: 1. Helmut Götz 3149,0, 2. Helmut Hahnemann 3130,6, 3. Helmut Prokein 3094,8. – Luftgewehr Jugend: 1. Sabine Aust 3429.

Jahresblattl: 1. Helmut Götz 1,0 T., 2. Helmut Prokein 1,7 T., 3. Helmut Hahnemann 2,9 T. – Königspokal: 1. Sabine Aust 31,7 T., 2. Helmut Hahnemann 43,0 T., 3. Dieter Hahn 43,0 T. – Blattl-Prämie König: 1. Philipp Elz 122,9 T., 2. Stefanie Wagner 130,1 T., 3. Helmut Götz 137,4 T. – Auflage Scheibe: 1. Helmut Hahnemann 7,1 T., 2. Helmut Götz 15,3 T., 3. Johann Gruber 25,7 T.

Schützenkönig: 1. Franziska Wagner 9,0 T., 2. Jörg Ackermann 11,9 T., 3. Helmut Prokein 16,5 T.– Jugendkönig: 1. Sabine Aust 52,0 T., 2. Jonas Jais 153,5 T.

