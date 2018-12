Die besten Lose geschossen

15.12.2018

Viele Preise für Minderoffinger Schützinnen

Vor Kurzem veranstaltete der Riesgau Nördlingen das Weihnachtsschießen in Holheim. Dazu hatte Gau-Damenleiterin Karin Link alle Damen des Riesgaus eingeladen. Die Beteiligung war heuer sehr gut, denn es nahmen 65 Schützinnen daran teil.

Es wurde auf Scheiben mit Christbäumen und Kugeln geschossen, und jede getroffene Kugel entsprach einem Los mit Nummern – dadurch wurden die Sachpreise ermittelt. Heuer wurde nicht mit der niedrigsten Nummer begonnen, sondern mit der höchsten. Das war von 1000 möglichen die Nummer 999. Diese Nummer hatte Franziska Straub von Edelweiß Minderoffingen, und sie durfte sich als Erste einen Sachpreis aussuchen. Danach wurde der Wanderpokal des Riesgaus vergeben. Auch hier begann man mit den höchsten Losnummern, die zusammengezählt wurden. Die drei Nummern ergaben eine Summe von 2969. Somit gewannen den Riesgau Wanderpokal Karin Weidner, Claudia Frank und Nina Link von den Grenzschützen Aufhausen vor den Schützinnen Franziska Straub, Cornelia Mayer und Anna Zimmermann von Edelweiß Minderoffingen, die nur einen Punkt darunter lagen, also bei 2968. Danach wurde der „Evelyn Müller Wanderpokal“ für den besten Tiefschuss überreicht. Diesen durfte mit einem 48,7 Teiler Anna Zimmermann von Edelweiß Minderoffingen in Empfang nehmen vor Katharina Kuhn (96,0 Teiler) von den Wörnitzschützen Wechingen. Die Weihnachtsscheibe gewann mit einem 49,7 Teiler Lea Sophie Janßen von den Wörnitzschützen Wechingen. Eine von Johann Strauß gestiftet Scheibe für die Auflageschützinnen gewann mit einem 145,6 Teiler Elfriede Rau von der Schützengilde Nähermemmingen vor Helene Strauß (166,2 Teiler) von den Wörnitzschützen Wechingen. Auch heuer nahmen keine Pistolenschützinnen am Weihnachtsschießen teil – was schade ist, denn auf Anregung waren letztes Jahr schon separate Scheiben hergerichtet worden. Nach der Preisverteilung gab es noch Kaffee und von einigen Schützinnen gespendeten Kuchen. Für das nächste Weihnachtschießen am 24. November 2019 lud GDL Karin Link bereits ein. (pm)

