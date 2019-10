vor 44 Min.

Die erste große Pferdesportprüfung

14 Mädchen haben in Holheim den Basispass erfolgreich absolviert

In einem viertägigen Kompaktkurs auf dem Pferdehof Hiesinger in Holheim hat Christina Hiesinger (Trainerin FN) 14 pferdebegeisterte Mädchen auf den Basispass vorbereitet. Dieser praktische und theoretische Test ist die erste große Prüfung im Pferdesport in Deutschland und Voraussetzung für viele weitere Prüfungen und Wettbewerbe.

Die Mädchen lernten viel über Pferde, deren Körperbau, Gesundheit, Pflege und Fütterung sowie die faire Behandlung der Tiere. Ganz praktisch wurde beispielsweise das Führen vom Stall auf die Koppel oder das Verladen in einen Pferde-Anhänger geübt. Die Prüfung wurde von den Richterinnen Marle Koch-Schneider und Ruth Baß in Holheim abgenommen. (zub)

Themen folgen