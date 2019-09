vor 5 Min.

Die letzten Wechsel im Amateurlager

Erst am letzten Spieltag der Vorrunde (am 26. Oktober) spielt der FC Ingolstadt II gegen den TSV Nördlingen. Dabei könnte es zum Aufeinandertreffen zwischen FCI-Neuzugang Mario Götzendörfer (rechts, im Trikot der SpVgg Ansbach) und Daniel Holzmann kommen. In der letzten Saison spielte Luca Jurida noch beim TSV Nördlingen. Nach zwei Monaten beim TSV Rain zog er nun weiter zum TSV Burgheim.

Auch in den unteren Klassen ist das Transferfenster seit Anfang der Woche geschlossen. Bei den Bayernliga-Kontrahenten des TSV Nördlingen hat sich noch einiges getan

Von Klaus Jais

Am 31. August schloss nicht nur das Transferfenster im Profifußball, auch im Amateurlager sind nun keine Spielerwechsel mehr möglich. Beim TSV Nördlingen haben sich keine Veränderungen mehr ergeben. „Wir haben keine weiteren Zugänge, aber auch keine Abgänge. Wir vertrauen den bestehenden Kadern beider Mannschaften“, sagt Andreas Langer, der Abteilungsleiter der Fußballer.

Allerdings haben sich andere Vereine noch kurz vor Ende der Wechselfrist verstärkt: Der FC Ingolstadt 04 II holte Mario Götzendörfer (23), der zuletzt beim Nord-Bayernligisten SpVgg Ansbach spielte. Gleich in seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein (gegen Schwaben Augsburg) erzielte er ein Tor. Verlassen haben den FCI Joey Breitfeld (zum BFC Dynamo, Regionalliga Nordost, Brandenburg) und Tim Rudloff (BVK Rutesheim, Verbandsliga Württemberg). Der FC Ismaning meldet die Abgänge von Niklas Pfister (1860 Rosenheim) und Dennis Vatany (Forstinning) und aus dem umfangreichen Kader des Tabellenführers FC Pipinsried haben sich Philipp Schmidt (ASV Dachau) und Marcel Zach (Ziel unbekannt) abgemeldet. Die SpVgg Hankofen-Hailing verlor Noah Winter und Tobias Lermer (beide zum Kreisligisten SC Kirchroth), holte aber im Gegenzug Jonas Gmeinwieser (DJK Vilzing) und Bastian Finger (ASV Cham). Je einen Spieler verloren der SV Donaustauf (Stefan Alschinger), der SV Pullach (Yasin Tüy), der TSV 1860 München II (Arif Ekin) und der TSV Dachau (Emanuel Boateng). Der beste Aufsteiger, der TSV 1880 Wasserburg, sorgte mit den Zugängen Klaus Bachmayr (vom Regionalligisten TSV Buchbach) und Bruno Ferreira Goncalves (von 1860 Rosenheim) für noch mehr Qualität im Kader. Der TSV Kottern wurde in Österreich fündig: Djordje Simikic spielte zuletzt beim SV Grün-Weiß Micheldorf in der vierten Liga. Dem TSV Schwaben Augsburg schloss sich nicht nur Sebastian Schaller an (wir berichteten), auch Fynn Rusche (TV Stuhr/Hannover) spielt künftig für die Violetten. Der TSV Schwabmünchen meldet gleich drei Abgänge: Konstantinos Morfakis wechselte zum TSV Meitingen und Noah Lombaya sowie Christos Tsakirakis schlossen sich der SpVgg Kaufbeuren an. Bei Türkspor Augsburg ist ein Spieler (Burhan Bytyqi zum SV Mering) auf der Abgangseite, aber zwei Akteure (Aleksa Markovic, FC Zemun/Serbien, und Mohamed El-Bouazzati/Wattenscheid 09) auf der Zugangseite.

Luca Jurida nun beim TSV Burgheim

Kaum Veränderungen gab es dagegen in der Bezirksliga Nord. Beim TSV Meitingen spielt nun Konstantinos Morfakis (TSV Schwabmünchen), der beim 2:2 gegen den TSV Nördlingen II am vergangenen Samstag seinen ersten Einsatz hatte. Der FC Stätzling hat Markus Bauer zum Kreisligisten SpVgg Westheim ziehen lassen und der TSV Rain II hat sich von Lion Holler und Luca Jurida getrennt. Beide spielen nun beim TSV Burgheim (Kreisliga Ost). Jurida spielte in der letzten Saison noch beim TSV Nördlingen, wo er sogar einen Kurzeinsatz in der Bayernliga hatte.

Themen Folgen