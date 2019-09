20:43 Uhr

Die letzten zwei Übungen entscheiden

Die KTV Ries gewinnt überraschend gegen den bisherigen Tabellenführer Exquisa Oberbayern und rückt auf den dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga Süd vor.

Von Mona Nowatschek

Das Bundesligateam der KTV Ries gewann am Samstag seinen zweiten Heimwettkampf gegen den bisherigen Tabellenführer Exquisa Oberbayern. Obwohl im Vorfeld eher mit einer Niederlage gerechnet worden war, konnte die Mannschaft die Oberbayern-Truppe überraschend mit 43:38 Scorepunkten und vier gewonnenen Geräten bezwingen.

Die Turner der KTV Ries starteten ohne große Erwartungen in das dritte Wettkampfwochenende. Nachdem die Mannschaft am Wochenende zuvor in Schiltach verloren hatte, waren die Trainer Jürgen Wundel, Roland Grimm und Wolfgang Eichmeier eher pessimistisch und so lautete das zurückhaltende Ziel, wenigstens zwei Geräte zu gewinnen.

Bereits am Boden setzten Lukas Leonhardt, Clemens König, Nikolai Kishkilev und Jakob Mayer aber ein erstes Ausrufezeichen und sorgten unerwartet für die 9:4-Führung. Der junge Russe Kishkilew steuerte dazu mit starken 13,60 Punkten vier Scorepunkte bei, Lukas Leomhardt drei. Am Seitpferd zeigten jedoch die Gäste, warum sie als Meisterschaftsaspirant gelten und ließen den Nördlingern mit technisch anspruchsvollen Übungen keine Chance, Scorepunkte zu sammeln. Kishkilev erreichte dabei wenigstens ein Unentschieden, Maximilian Henning, Maurice Praetorius und Lukas Leonhardt gingen leer aus. Der Zwischenstand nach dem zweiten Gerät: 9:17.

Aufregender und spannender hätte der Wettkampf nicht weitergehen können. Denn an den Ringen konterten die Rieser mit insgesamt 13:4 Zählern und holten sich die Führung zurück. Erwähnenswert waren hier vor allem Maximilian Henning (11,95) und der ungarische Gastturner Balazs Kiss (13,00), die je fünf Punkte zum Mannschaftskonto beisteuerten. Maurice Praetorius kam auf 12,30 Wertungspunkte und drei Scorepunkte.

Am Sprung überzeugten sowohl Maurice Praeorius als auch Nikolai Kishkilev mit einer sauberen Vorstellung. Besonders erfreulich war der Sprung von Kapitän Sven König, den er seit dem letzten Wettkampf mit einer Schraube in der zweiten Flugphase aufstockt. Trotzdem waren die Gäste einen Tick stärker und entschieden das Gerät knapp mit 8:5 für sich.

Nicht nur am Sprung gab es eine Premiere, sondern auch am Barren. Daniel Wegert, der am vergangenen Wochenende noch mit dem Landesligateam im Einsatz war, feierte an seinem 17. Geburtstag mit einer fehlerfreien Barrenübung sein Bundesligadebüt. Fünf Kishkilev-Punkte (Wertung 13,65) waren die Basis zum 7:5, sodass es vor dem letzten Gerät unentschieden 34:34 stand. Die Anspannung und Nervosität war der gesamten Rieser Riege ins Gesicht geschrieben. Nun war es die Aufgabe der Trainer, bei der Aufstellung am Reck taktisch klug zu handeln. So schickten sie zu Beginn Nikolai Kishkilev und Maurice Praetorius an das Gerät, die vier beziehungsweise zwei Scorepunkte erzielten. Dritter auf der Startliste der Rieser war Maximilian Henning, der trotz erfolgreicher Übung gegen seinen starken Gegner Jakob Paulicks vier Punkte abgeben musste. Vor dem allerletzten Duell des Abends lautete der Zwischenstand 40:38, sodass noch alles möglich war und der gesamte Wettkampf durch die letzten beiden Übungen des Abends entschieden werden musste. Damit stand der finale KTV-Turner Lukas Leonhardt unter enormem Druck. Trotz eines anfänglichen Fehlers behielt er die Nerven und brachte die Übung sicher zu Ende. Die Niederlage schien nach spektakulärem Übungsbeginn seines Duellgegners besiegelt, doch auch dieser blieb nicht fehlerfrei. Die Halle bebte, als auf der Anzeigetafel drei rote Scorepunkte aufleuchteten. Somit war der unerwartete Sieg, mit dem Rieser auf den dritten Tabellenplatz hinter Schiltach und Oberbayern vorrückten, unter Dach und Fach. (mit RN)

