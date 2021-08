61 Kilometer durch das Donautal

Rieser Duo freut sich über die erste Veranstaltung nach dem Lockdown

Nachdem viele Ritte in den vergangenen Monaten wegen Corona entfallen mussten, war es für zwei Rieserinnen eine besondere Freude, am Samstag endlich wieder auf die Rittstrecke von 61 Kilometer gehen zu können. Dort fand die Donautal-Distanz statt mit Rittlängen von 40, 61 und 80 km (bayerische Meisterschaften Junioren) und 110 km (bayerische Meisterschaften Senioren).

Am Freitag fuhren Stephanie Zilles mit ihrem Pferd Gharib und Nicole Faußner-Härtle mit ihrem Pferd Aymoun nach Fristingen bei Dillingen, wo die Veranstaltung vom hervorragenden Team um Belinda Hitzler organisiert wurde. Das Wetter war noch schön, sodass der Paddock aufgebaut und die Pferde bald gut untergebracht waren. Auch die Voruntersuchung konnten beide Pferde am Abend noch erfolgreich absolvieren und bekamen ihre Startfreigabe. Auch die Reiter bekamen ihre Leibchen mit der Startnummer und es fand noch eine kurze Vorbesprechung statt. Dann brach das angekündigte Gewitter herein, aber nicht so schlimm wie erwartet.

Am Samstag um 8.30 Uhr ging dann das Feld der 61-Kilometer-Reiter im Massenstart auf die Strecke. Es waren drei Runden zu reiten, die jeweils in einer anderen Farbe markiert waren. Das Wetter war nicht zu heiß und die Pferde Aymoun und Gharib waren fleißige Läufer. Alle drei Runden gingen durch das schöne Donautal und luden zu flottem Reiten ein. Die Trosser waren an vielen Crewpunkten für die Reiter und Pferde da und stellten eine zuverlässige Versorgung mit Wasser sicher. Am Ende waren, nicht zuletzt dank der hervorragenden Betreuung durch die Crew, noch ausreichend Reserven für ein schönes Finish im Galopp über die Ziellinie vorhanden.

Der benötigte Puls von 64 beim Pferd war schnell erreicht und mit der Abschlussuntersuchung waren alle tierärztlichen Kontrollen bestanden. Somit konnten Stephanie Zilles und Nicole Faußner-Härtle den Ritt mit ihren Pferden in der Wertung beenden und sich auf die Siegerehrung freuen. Mit einer Reitzeit von 4:06 Stunden und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 14 km/h holte sich Nicole den siebten und Stephanie den achten Platz mit einer Sekunde Unterschied und fuhren anschließend müde, aber glücklich zurück ins heimatliche Ries. (pm)