vor 19 Min.

Doppeleinsatz für Marktoffinger Talente

U18- und U16-Mädchen auch in den Erwachsenen-Ligen gefordert

Jede Menge Volleyball stand für die U18- und U16-Mädchen des FSV Marktoffingen am vergangenen Spieltag auf dem Programm. Zunächst gingen sie in den Erwachsenen-Ligen an den Start und tags darauf bei der U18.

Kreisliga. – Als Neuling in der Kreisliga gelang den U18-Mädels mit 3:0 gegen Meitingen gleich der erste Sieg. Den erfahreneren Damen aus Biberbach mussten sie jedoch nach starker Gegenwehr mit 1:3 die Punkte überlassen. Mit guter Aufschlagtechnik und fleißiger Abwehrarbeit um die Libera Sophie Bachmann brachten sie gegen Mitaufsteiger Meitingen die entscheidenden Pluspunkte auf das Feld. Vor allem im ersten Satz nervten sie mit mehreren Serien ihren Gegner (25:4). Das solide Aufbauspiel über Zuspielerin Dina Grübl ermöglichte ihnen mit 25:18 und 25:12 einen sicheren ersten Sieg in der Liga. Der etablierte Kreisligist Biberbach hatte im zweiten Spiel alle Hände voll zu tun, um den Angriff der FSV-Youngsters noch abzuwehren. Das 20:25 im ersten Satz konterten die FSV-Mädels mit 26:24. Heiß umkämpft – beim 24:23 hatte man sogar Satzball – ging der dritte Satz mit 26:24 an Biberbach, das danach mit 25:14 das Spiel mit 3:1 entschied.

FSV IV Dina Grübl, Leni Hager, Sophie Bachmann, Nicole Müller, Lilli Seitz, Janina Rauh, Sophia Hoffmann, Charlotte Jung, Ina Klaus, Laura Offinger.

– Zum ersten Mal in der Erwachsenenliga traten die U16-Mädels in der Kreisklasse gegen Gosheim II und Ebermergen an. Sie waren in beiden Spielen ein ernst zu nehmender Gegner und forderten in den Riesderbys ihre Gegner heraus. Gegen Gosheim verloren sie mit 1:3 (13:25, 23:25, 25:23, 16:25) und gegen Ebermergen mit 0:3 (14:25, 21:25, 19:25) Der erste Tabellenführer in der rein Rieser Liga ist Ebermergen, das Gosheim mit 3:1 besiegte.

FSV V Lisa Wiedemann, Elena Jung, Tia Stimpfle, Amalia Friedrich, Jana Fix, Celine Müller, Emma Wolf, Clara Rieger, Nele Salcher.

– In dieser Jugendrunde geht es dem FSV nicht in erster Linie um Siege und Punkte, sondern darum, den Mädels mehr Spielpraxis zu bieten und Spielerinnen mit weniger Erfahrung zu integrieren. Neben der Ersten, die eine Wildcard für die schwäbische Meisterschaft hat, gehen zwei weitere U18-Teams in die Punkterunde. In Wallerstein überzeugten sie in einem spannenden Vereinsderby über drei Sätze ihre Eltern vom Lernfortschritt. Gegen die starke Donauwörther Erste verloren sie beide Spiele mit 0:2. (jw)

