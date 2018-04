vor 26 Min.

Doppelt gefordert Lokalsport

Die Hainsfarther Jonas Lechner, Nico Härtle und Philipp Schneid (von links) in Maihingen gegen den dortigen Kapitän Aaron Stimpfle. Am Wochenende kommt es für die Blauweißen nun zu zwei wichtigen Heimspielen um den Klassenerhalt.

Hainsfarth, Nähermemmingen/Baldingen und der Sportclub D.L.P. haben am Wochenende jeweils zwei wichtige Heimspiele im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Jim Benninger

Während der FC Bayern in der 1. Bundesliga bereits Meister ist, wird in den unteren Fußballligen der Region noch mächtig um Aufstieg und gegen den Abstieg gekämpft. Zur Begradigung der Tabellen dienen weitere Nachholspiele, die an diesem Freitag angesetzt sind. Damit kommt es an diesem Wochenende für einige Vereine auch wieder zu einem Doppelspieltag, wobei für drei Teams sogar wieder zwei Heimspiele anfallen.

Kreisliga Nord

Eine sehr spannende Runde gibt es diese Saison in der höchsten Donau-Spielklasse, wechselten sich an der Spitze doch bereits mehrfach Holzkirchen und Wertingen ab. An diesem Sonntag müssen beide gegen die stark abstiegsgefährdeten Teams von Alerheim und Unterringingen/Amerdingen antreten. Die Kesseltaler haben zudem ein weiteres wegweisendes Spiel in Hainsfarth, denn auch der TSV ist nach den Spielen dieses Jahr bis auf den Relegationsrang abgerutscht.

TSV Hainsfarth (18 Punkte) – SG Unterringingen/Amerdingen (19). – Bereits heute Abend kommt es am Burschel zu einer wegweisenden Begegnung zwischen zwei Aufsteigern, die jeden Punkt zum Klassenerhalt benötigen. Bei den Gastgebern ist der Niedergang in der Tabellenkurve von Rang drei zu Saisonbeginn bis jetzt mehrmals auf Rang zwölf besonders sichtbar. In diesem Jahr holte man bisher nur einen Zähler gegen Möttingen, hatte zuletzt aber auch die Spitzenteams aus Holzkirchen und Wertingen zum Gegner. Der letzte Sieg datiert vom 28. Oktober gegen Alerheim.

Auch die Gäste fuhren bereits schon mächtig durch die Tabelle. Rang fünf war die beste Position, am zehnten Spieltag war man auf einen Abstiegsrang abgerutscht. Dann folgte ein Zwischenhoch mit nur einer Niederlage in acht Partien; seit drei Spielen ist man allerdings auch wieder sieglos.

TSV Hainsfarth – FC Mertingen (28). – Vielleicht kommt da ein Gegner wie Mertingen gerade recht, der sich als Fünfter eventuell in trügerischer Sicherheit wiegt. Doch gerade mal zehn Punkte haben die Gäste mehr aufzuweisen als die Rieser. Das Hinspiel endete 2:1 für Mertingen.

Kreisklasse Nord I

Auch in der Kreisklasse geht es im Auf- und Abstiegskampf noch ordentlich zur Sache. An der Tabellenspitze sind zumindest noch vier Vereine ambitioniert, am Tabellenende müssen sogar noch mehr Vereine bangen. Vom Vorletzten Hausen/Schopflohe bis zum Neunten Schwörsheim/Munningen ist da die Gruppe der gefährdeten Clubs zu rechnen. Mittendrin seit längerem auch der Sportclub D.L.P.

Sportclub D.L.P. (17 Punkte) – SV Schwörsheim/Munningen (22). – Der Fusionsklub begann die Saison zwar optimal mit einem Derbyauswärtssieg in Oettingen, blieb danach allerdings neun Spiele sieglos, um damit bis auf einen Abstiegsrang zu rutschen. Erst gegen Ende des vergangenen Jahres und Anfang der Frühjahrsrunde kamen die Erfolge zurück. Zuletzt zwei Niederlagen ließen den SC allerdings nicht vom Relegationsrang wegkommen. Besser ist die Bilanz da bei den Gästen, die zwar auch schon auf dem Relegationsrang waren, diesen aber durch die diesjährige Erfolgsserie mit Rang neun tauschen konnten. Zwei Remis und vor allem zwei Siege sclugen bei den Gelbschwarzen zu Buche, dennoch haben sie nur fünf Punkte mehr als die Gastgeber.

Sportclub D.L.P. – TSV Wolferstadt (36). – Nicht leichter wird es für die Rieser am Sonntag, wenn der starke Aufsteiger zu Gast ist. Der kämpft um den Durchmarsch in die Kreisliga, verlor aber zuletzt das Verfolgerduell in Harburg.

A-Klasse Nord

In der A-Klasse Nord hat sich in den vergangenen Wochen vor allem das nach fünf Startniederlagen in Folge abgeschlagene Schlusslicht Nähermemmingen/Baldingen (17 Punkte) zurückgemeldet. Mit drei Erfolgen in diesem Jahr schaffte der Absteiger sogar wieder den Anschluss ans Mittelfeld. Heute und am Sonntag geht es nun allerdings gegen die gut platzierten Teams aus Buchdorf (37 Punkte) und Marxheim/Gansheim (24 Punkte).

