23.04.2019

Doppelter Aufstieg

Munningen feiert mit zwei Teams die Meisterschaft

Nach dem letzten Rundenwettkampftag der Luftgewehrschützen im Ries-Gau Nördlingen gab es bei Lohengrin Munningen gleich zwei Aufstiege zu vermelden.

In den letzten vier Jahren von Abstiegen gekennzeichnet, begrüßte die erste Mannschaft die Sebastianschützen aus Maihingen zum alles entscheidenden Duell. Obwohl Gerhard Zellinger, Kathrin Mädler, Michaela Christ und Kathrin Keiling die Nervosität anzumerken war, zeigten sie mit konstanten Einzelleistungen (378/378/378/379) ihr Können. Da der beste Erste aus den Gauliga-Gruppen eins und zwei direkt aufsteigt und die 14999 Ringe der Egerschützen aus Enkingen nicht an die 15069 Zähler der Munninger heranreichen, finden sich die Lohengrinschützen nächstes Jahr in der Gauoberliga wieder.

Der Nachwuchs der Munninger steht dem in nichts nach. Auch nach dem Aufeinandertreffen gegen Pfäfflingen 5, den die Jungsportler souverän mit Einzelleistungen von 350, 344, 348 und 351 Ringen für sich entschieden haben, stand die vierte Mannschaft der Munninger an der Tabellenspitze der D-Klasse Gruppe 2. Ungeschlagen steigen Jonas Seefried, Jan Erdle, Andreas Zellinger und Patrick Bühler in die Gauliga C-Klasse auf. (km)

Die meisterlichen Abschlusstabellen:

Gauliga Gruppe 1

Munningen 1 16:4 15069

Steinhart 1 14:6 14904

Maihingen 1 10:10 14825

Oettingen 2 10:10 14720

Hausen-Seglohe 1 6:14 14806

Löpsingen 1 4:16 14550

D-Klasse Gruppe 2

Munningen 4 20:0 13523

Hochaltingen 2 13:7 13127

Maihingen 4 12:8 13251

Ehingen 3 8:12 12982

Pfäfflingen 5 5:15 12688

Marktoffingen 2:18 12733

