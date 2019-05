00:03 Uhr

Dramatik bis zum Schlusspfiff

Mertingen vor 500 Zuschauern in Wertingen mit Remis Meister. Deiningen reichte ein Punkt nicht zum Klassenerhalt, da Unterthürheim in der 95. Minute trifft

Von Jim Benninger

Es war ein Finale Furioso in der Kreisliga Nord, denn erst in der Nachspielzeit sicherte sich Unterthürheim den Klassenerhalt, während Deiningen in die Kreisklasse muss. Nicht weniger spannend war die Meisterentscheidung vor 500 Zuschauern in Wertingen, als der Tabellenzweite Spitzenreiter Mertingen nicht bezwingen konnte.

TSV Wertingen – FC Mertingen 0:0. – Nach einem intensiven Finale holte der Tabellenführer die Meisterschaft und stieg damit erstmals in die Bezirksliga auf, während dem spielbestimmenden Heimteam nur die dritte Vizemeisterschaft hintereinander blieb. Die erste Halbzeit war ausgeglichen ohne große Torchancen, in der zweiten machten die Gastgeber dann mehr. Korselt hatte die Riesenchance, doch FC-Keeper Brazinskas hielt sensationell. Auch Mertingen kam zu Chancen, da die Heimelf offen für Konter war. Nachdem auch der eingewechselte Müller aus 18 Metern knapp am Tor vorbei schoss, geht es für den TSV zum vierten Mal in Folge in die Relegation.

SpVgg Deiningen – SpVgg Altisheim/Leitheim 2:2 (0:0). – Das Remis im letzten Saisonspiel bedeutete für Deiningen nach zehn Jahren in der Kreisliga den Abstieg. Dabei hatte die Heimelf mehr vom Spiel, doch Robin Welchner scheiterte an Torwart Sebastian Poppe und den anschließenden Eckball köpfte Michael Jais nur an die Latte. Danach verfehlte der Deininger das Ziel aus der Distanz nur knapp und nach einem schönen Spielzug traf er in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig. Nach dem Wechsel hatte die Heimelf erneut die erste Möglichkeit, doch auch Michael Schmied schoss knapp daneben. Auf der Gegenseite setzte Sven Rotzer einen 20-Meter-Freistoß auf die Latte, bevor der eingewechselte Maximilian Kutscherauer die Heimführung herausschoss. Doch nur zwei Minuten später glich Julian Schmidbaur aus und per Foulelfmeter schoss Michael Strobel sogar die Gästeführung heraus. Die Platzherren steckten nicht auf und nachdem Marc Jackwerth an Poppe gescheitert war, glich der durchgebrochene Robin Welchner noch aus.

Tore 1:0 Maximilian Kutscherauer (75.), 1:1 Julian Schmidbaur (77.), 1:2 Michael Strobel (FE), 2:2 Robin Welchner (87.) – Zuschauer 100.

– Dunkle Wolken über Unterthürheim ließen Regen folgen, aber was noch schlimmer war, die Gäste aus Hainsfarth lagen nach knapp einer Stunde mit 2:0 in Front. Hensolt traf mit dem Pausenpfiff und dann folgte gar das zweite Gegentor. Allerdings musste Schütze Nico Leister, der schon mit Gelb vorbelastet war, nach einem Disput mit dem Schiri den Platz verlassen. Ohne ihren besten Akteur spielten die Gäste fortan auf Zeit. Daniel Gumpp brachte die Heimelf auf 1:2 heran. Auf die Zeitschinderei der Gäste ließ der Schiedsrichter satte zehn Minuten nachspielen. Zeit genug für die aufopferungsvoll kämpfenden Unterthürheimer, den Rückstand und das drohende Aus in der Kreisliga noch abzuwenden. Die Hälfte davon war bereits verstrichen, als sich Alexander Lechner ein Herz fasste und mit einem wuchtigen Schuss zum 2:2 traf. (dirg)

Tore 0:1 Florian Hensolt (45.), 0:2 Nico Leister (58.), 1:2 Daniel Gumpp (78.), 2:2 Alexander Lechner (95.) – Gelb-Rot Nico Leister (58., Hainsfarth), Matthias Schaeffler (85., Unterthürheim) – Zusch.100.

FSV Marktoffingen – TSV Möttingen 0:2 (0:0). – Bei der Heimniederlage verpassten zunächst nach Freistößen jeweils per Kopf Wittke und danach auch Kirchenbaur auf der Gegenseite. Dann scheiterte Willig an Gästetorhüter Christoph Husel und ein Querpass vor das Heimtor fand keinen Abnehmer. Nach der Pause wurde Wunder im letzten Moment geblockt, bevor Marcel Rathke aus abseitsverdächtiger Position zur Gästeführung traf. Den Sieg stellte schließlich Steffen Husel mit sehenswertem 18-Meter-Schlenzer aus der Drehung sicher.

Tore: 0:1 (77.) Marcel Rathke, 0:2 (81.) Steffen Husel – Zuschauer: 50

SSV Höchstädt – FC Maihingen 2:3 (2:1). – Ein Spiegelbild der ganzen Runde bot die SSV im letzten Saisonspiel, als man zunächst gegen einen indisponierten Gegner durch Ibrahim Pirincci und Luca Gerstmeir verdient 2:0 in Führung lag und dann doch noch verlor. Wieder ließen sich die Rothosen noch die Butter vom Brot nehmen, diesmal trafen zweimal Jürgen Liebhard sowie der eingewechselte Tobias Müller. Zuvor war Höchstädt erneut spielerisch gut, machte den Sack aber mehrfach fahrlässig nicht zu.

Tore: 1:0 Ibrahim Pirincci (29.), 2:0 Luca Gerstmeir (34.), 2:1 Jürgen Liebhard (43.), 2:2 Jürgen Liebhard (70.), 2:3 Tobias Müller (72.) – Zuschauer 70.

SpVgg Riedlingen – FSV Reimlingen 2:2(1:0). – Eine starke erste Halbzeit reichte nicht, um den scheidenden Coach Michael Jenuwein gebührend zu verabschieden. Die Gastgeber verpassten es trotz Chancenüberschuss, den Sack zu zumachen. Nothofer und Laznik brachten Riedlingen in Führung, diese glich Kohnle nach der Halbzeit mit einem Doppelpack aus. Im Anschluss wurde die erfolgreiche Saison entsprechend gefeiert.

Tore 1:0 Michael Nothofer (22.), 2:0 Erik Laznik (50.), 2:1 Dominik Kohnle (53.), 2:2 Dominik Kohnle (77.) Zusch. 100

SV Wörnitzstein/Berg – SG Alerheim 4:2 (1:1). – Nach der Heimführung durch Oliver Wanner verwandelte Simon Schmidt eine Ecke zum überraschenden Ausgleich. In der zweiten Halbzeit brachte Daniel Habersatter den SVW wieder in Führung und Lars Rau glich wieder aus. Doch Alexander Musaeus erzielte per Strafstoß sein 14. Saisontor und den Deckel auf die Partie machte Manuel Marks, als er einen Konter zum 4:2 vollendete. (mit DZ und DWZ)

Tore 1:0 Oliver Wanner (24.), 1:1 Simon Schmidt (34.), 2:1 Daniel Habersatter (71.), 2:2 Lars Rau (79.), 3:2 Alexander Musaeus (83. Foulelfmeter), 4:2 Manuel Marks (89.) Zuschauer 70

