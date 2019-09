vor 22 Min.

Drei ESV-Erfolge

Diesmal alle Begegnungen gewonnen

Bayernliga Süd Frauen: ESV Nördlingen – SKC Rot-Weiß Moosburg 3187:3002 (7:1). – Der ESV erwischte einen guten Start. Erika Gelle und Katrin Gulde konnten mit ihren sehr guten Leistungen zwei Mannschaftspunkte gewinnen und 123 Holz gut machen. In der Mittelpaarung gab Munja Fischer ihren Punkt ab, während nebenan Karina Herzig-Pawlak gewann. Mit einem Vorsprung von 113 Kegel konnte das Schlussduo beruhigt auf die Bahnen. Silvia Grötsch konnte an die Leistungen ihrer Mannschaftskolleginnen anknüpfen und ihr Duell für sich entscheiden. Auf der Nebenbahn gewann Melanie Steinle mit der Tagesbestleistung von 578 Holz ebenfalls ihren Punkt.

Gelle - Ossner 540:506 (2:2), Gulde - Waas 546:457 (4:0), Herzig-Pawlak - Kastl 536:512 (3:1), Fischer - Hübner K. 469:503 (1,5:2,5), Steinle M. - Meier 578:537 (3:1), Grötsch - Hübner F. 518:487 (3:1)

Kreisklasse: ESV Nördlingen I – SKC Donauwörth I 2111:2108 (4:2). – In einem spannenden Spiel hatten die Gäste den besseren Start. Dieter Wiedermann unterlag seinem Gegner und musste 24 Holz abgeben. Nebenan hatte Nils Singheiser trotz hervorragender 561 Holz das Nachsehen. In der Schlusspaarung konnten Lucas Jakob und Urban Singheiser in einem packenden Finale um drei Holz an den Donauwörthern vorbeiziehen.

Wiedemann - Meier W. 494:518 (1:3), Singheiser N. - Kapfer 561:570 (1:3), Jakob - Meier A. 512:502 (2:2), Singheiser U. - Reddel 544:518 (3:1)

Kreisklasse A2: SKK Lauingen III – ESV Nördlingen IV 1769:1847 (1:5). – Wolfgang Nigel in seinem ersten Wettkampf im ESV-Trikot und Christian Flügel mussten sich geschlagen geben, Monika Blank gewann mit einem Kegel mehr ihren Punkt. Bereits nach den ersten 30 Wurf hatten Markus Pawlak und Andreas Eberhardt den Rückstand aufgeholt, gingen anschließend klar in Führung und sicherten die ersten zwei Saisonpunkte. (mst)

Kling - Nigel W. / Flügel 410:378 (2:2), Eyring - Blank M. 441:442 (2:2), Spielberger - Pawlak 437:490 (2:2), Kaiser - Eberhardt 481:537 (1:3)

