Drei Heimsiege

Megesheim, Wechingen und Minderoffingen erfolgreich

SV Megesheim – SC Athletik Nördlingen 4:2 (1:1). – In der hektischen Partie erzielten die Hausherren per Weitschuss die Führung. Nach Abwehrfehler glichen die Gäste vor der Pause aus und auch in der zweiten Hälfte ging es munter weiter. Zunächst vergaben Reinhard und Demerovic aussichtsreich, ehe letzterem per Flachschuss das 2:1 gelang. Dano Dahms erhöhte per Freistoß auf 3:1. Doch die Gäste steckten nicht auf und verkürzten per Weitschuss. Entschieden wurde die bis zuletzt spannende Partie durch Schwamm, der eine Ecke aus Kurzdistanz einschoss..

Tore 1:0 Benjamin Demerovic (22.), 1:1 Giuseppe Porcari (35.), 2:1 Benjamin Demerovic (64.), 3:1 Dano Dahms (74.), 3:2 Massimiliano Porcari, 4:2 Till Schwamm (90.) Zuschauer 60

SV Wechingen – SG Großsorheim/Hoppingen 4:3 (1:0). - Nach der frühen Führung durch Marco Schuster lenkte Gästekeeper Zwölfer einen Freistoß bravourös an die Latte. Nach der Pause eine weitere Glanztat und gegenüber ging ein Versuch aus aussichtsreicher Position knapp daneben. Nach einem Traumpass konnte auch Zwölfer das 2:0 nicht verhindern.

In der Schlussphase noch einmal ordentlich Spannung

In der 70. Minute mit einem Schuss in den Winkel der Anschlusstreffer zum 1:2, doch kurz darauf per Eigentor der alte Abstand. In der spannenden Schlussphase nach einem Standard das 3:2 (85.), drei Minuten später durch Alex Schuster das 4:2 und mit dem Schlusspfiff per Bogenlampe der 4:3-Endstand.

Tore 1:0 Marco Schuster (10.), 2:0 Daniel Dürrwanger (58.), 2:1 Maximilian Stoller (70.), 3:1 Robert Kopp (ET, 75.), 3:2 Matthias Rathke (86.), 4:2 Alexander Schuster (88), 4:3 Robert Kopp (94.)

SpVgg Minderoffingen – FC Marxheim/Gansheim 2:0 (0:0). - Die Gastgeber erledigten ihre Hausaufgaben sorgfältig und verbuchten gegen den Underdog einen Dreier. Nach verletzungsbedingten Wechseln auf beiden Seite sollte Einwechselmann Matthias Lechner für frischen Wind sorgen, doch bis zur Halbzeit änderte sich am Spielstand nichts. Auf ein Tor warteten die Zuschauer noch bis zur 57. Minute, als Yannic zum 1:0 traf. Die Fans der Heimmannschaft durften sich über den Treffer von Lechner aus der 67. Minute freuen, der die Begegnung entschied. (rwa)

Tore 1:0 Yannic Hertle (57.), 2:0 Matthias Lechner (67.) Zuschauer 55

