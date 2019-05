00:03 Uhr

Drei Siege zum Saisonstart

Riesbürger Seniorenteams feiern durch die Bank Erfolge

Zum Saisonauftakt konnten die Seniorenteams des Riesbürger Tennisclubs klare Erfolge feiern. Die Herren 30 profitierten bei ihrem 4:2-Heimsieg über die Tennishochburg Schorndorf allerdings davon, dass der Gast nur mit drei Spielern angereist war, denn so führte die Lindner-Truppe schon vor dem ersten Ballwechsel mit 2:0. Im Spitzeneinzel setzte sich Frank Hala mit 6:3, 6:4 durch, Steffen Weiß teilte gleich die „Höchststrafe“ (zweimal 6:0) aus. Nur Ralf Lindner musste sich einem besseren Gegenüber mit 2:6, 1:6 beugen. Damit war die Partie entschieden, der nicht zum Einsatz gekommen Tobias Ulrich verlor an der Seite von Steffen Weiß das einzige bedeutungslose Doppel mit 6:7, 2:6.

Enger ging es bei den Herren 55 zu, die in Westhausen zu Gast waren. Im Spitzeneinzel musste Volker Roocks die Klasse seines Kontrahenten anerkennen und verlor trotz großen Kampfgeistes glatt mit 4:6, 3:6. Joachim Herrling (6:4, 6:0) und Hubert Singer (6:0, 6:1) ließen Ball und Gegner gut laufen. Mehr Mühe hatte der laufstarke Thomas Geiß, der sich erst auf Betriebstemperatur bringen musste, um schließlich mit 3:6, 6:4, 10:5 die Oberhand zu behalten. Aufgrund eines heftigen Hagelschauers konnten die Doppel erst einen Tag später gespielt werden. Roocks/Singer waren hier auf verlorenem Posten (3:6, 0:6), aber Herrling/Geiß machten mit ihrem Dreisatzerfolg (6:3, 6:7, 10:6) alles klar zum Endstand von 4:2 für die Riesbürger.

Einen glanzvollen 6:0-Heimsieg feierten die Damen 40. Lediglich Melanie Slavik musste an Position eins etwas Aufwand betreiben, bevor sie ihren Erfolg mit 7:5, 6:4 sicherstellen konnte. Heike Geiß (6:1, 6:1), Sonja Braun (zweimal 6:0) und Marianne Faaß (6:1, 6:0) waren klar die Chefinnen auf der Utzmemminger Halde.

Das setzte sich in den abschließenden Doppeln fort, wobei für Marianne Faaß Inge Spieth in die Mannschaft kam, die an der Seite von Melanie Slavik ebenso klar siegte (6:2, 6:4) wie das Duo Geiß/Braun (zweimal 6:2). (vr)

