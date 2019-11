29.11.2019

Drei Teams am Start

Gauliga-Saison für Deiningen beendet

Für die SpVgg Deiningen gingen in diesem Jahr drei Mädchen-Mannschaften in der Gauliga des Turngaues Oberdonau an den Start.

Bei den Schülerinnen E absolvierten Jule Bauer, Emma Dotzauer, Anna-Lena Eichelmann, Melissa Jungwirth, Lia Raider, Leni Schebesta und Sara Scheuermann ihr erstes Wettkampfjahr. Während die Küken der Spielvereinigung am ersten Wettkampftag noch sichtlich nervös ihre Übungen den Kampfrichtern präsentierten, steigerten sie ihre Leistungen im Laufe des Jahres kontinuierlich. Im Endklassement freuten sich die Youngster mit ihren Trainerinnen Barbara Dotzauer und Corinna Jungwirth über einen guten 13. Platz.

Lina Starz schafft es in der Einzelwertung in die „Top Ten“

Eine Altersklasse höher turnten Thea Dischinger, Anna Frisch, Lea Hussel, Magdalena Köhnlein, Lena Ohmüller, Emilia Schmid und Lina Starz. Letztere schaffte es mit einem achten Platz in der Einzelwertung sogar in die „Top Ten“. Mit sicheren und gut präsentierten Übungen startete die Mannschaft ihr Wettkampfjahr bei den Schülerinnen D. Durch eine deutliche Leistungssteigerung im letzten Wettkampf konnten die Mädchen ein paar Plätze gutmachen und überraschten ihre Trainer Roland Hagner, Johanna Hertlein und Miriam Loi am Ende mit einem hervorragenden sechsten Platz.

In der Wettkampfklasse der Schülerinnen C ging die dritte Mannschaft der SpVgg Deiningen an die Geräte. Nina Bayr, Judith Hanke, Maja Heisler, Luisa Herdle, Nele Maier und Romina-Aurora Rossi zeigten in diesem Jahr aufgrund von Verletzungen zum Teil leichtere Übungen. Am letzten Wettkampftag mussten sie dann noch auf zwei ihrer wichtigsten Stützen verzichten. Trotz alledem konnte sich die Mannschaft, die von Sigrid Eichmeier, Roland Hagner und Miriam Loi trainiert wird, am Ende über einen respektablen zwölften Platz freuen. (mlo)

