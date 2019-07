00:02 Uhr

Drei Titel in brütender Hitze

Kreismeisterschaft der U14 und U16

Zu einer wahren Hitzeschlacht entwickelten sich die Kreismeisterschaften der Altersklassen U16 und U14 in Schwabmünchen für die Leichtathleten der LG Donau-Ries. Dennoch konnten alle Athleten am Ende des Tages neben drei Kreismeistertiteln viele weitere gute Leistungen verbuchen.

Los ging es mit den jüngsten Athletinnen, die an diesem Tag an den Start gingen, mit der 4x75-m-Staffel. Die Nördlinger Staffel gewann ihren Lauf in der Besetzung Lina Heinle, Eva Eisenbarth, Lina Mair und Annika Knaus aufgrund ihrer schon sauberen Wechseltechnik mit großem Vorsprung in 42,50 sec. und sicherte sich damit den Kreismeistertitel. Einen weiteren Titel holte anschließend Lina Mair beim 75-m- Sprint der Zwölfjährigen. Sie siegte hier in einer tollen Zeit von 10,70 sec. Ihre Vereinskameradinnen belegten mit ebenfalls guten Sprintzeiten die Plätze vier bis sieben. Beim Weitsprung machte sich dann doch die Hitze bemerkbar, denn hier fehlte für bessere Weiten verständlicherweise die Kraft.

In der Altersklasse U16 begannen Anna Grasse und Emma Regele mit dem Weitsprung. Bereits im ersten Versuch konnte Emma sich mit 4,51 m den zweiten Platz sichern. Direkt dahinter reihte sich Anna mit 4,40 m auf Platz drei ein. Beim 100-m-Sprint tauschten dann die beiden die Reihenfolge. Hier verpasste Anna den Titel mit 13,60 sec. nur ganz knapp. Sie belegte Platz zwei, während Emma mit 14,09 den vierten Platz erreichte. Noch einmal alle Kräfte konnte Anna Grasse beim 300-m-Lauf mobilisieren. Obwohl sie diese Sprintstrecke zum ersten Mal lief, distanzierte sie die Konkurrenz und sicherte sich mit einem fulminanten Schlussspurt in 47,0 sec. den Kreismeistertitel. Ebenfalls über die 300 m ging Aly-shia Sander an den Start und belegte mit 48,75 sec. den vierten Platz.

Bei der männlichen U14 sicherte sich Felix Neher im 75-m-Sprint in guten 10,46 sec. den zweiten Platz und damit den Vizetitel. Im Weitsprung erreichte er mit 4,19 m Rang fünf. Über die 800 m konnte Felix Neher nicht mehr starten, da dieser Wettbewerb aufgrund der Hitze vom Veranstalter abgesagt wurde. Ole Brabandt erreichte sein bestes Ergebnis über die 300 m. Auch er testete diese Strecke zum ersten Mal und erreichte mit 43,99 sec. den vierten Platz. (dsp)

