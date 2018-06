vor 11 Min.

Drei Titel und viermal „Silber“ Lokalsport

Die TSV-Starter in Augsburg: vorne Nick Krieger, in der Mitte (von links) Carla Weiß, Michelle Moser, Inga Knief, Amelie Weiß, Floriane Freihart und hinten Michel Kolbe, Annika Gregor, Felix Herrmann und Simon Bestler.

Der TSV Nördlingen schneidet bei den schwäbischen Meisterschaften der U16 und U20 überaus erfolgreich ab. Weibliche Jugend sorgt für die Höhepunkte

Überaus erfolgreich waren die Nördlinger Leichtathleten bei den schwäbischen Meisterschaften der U20 und U16 in Augsburg: Schwäbischer Meister wurden die 4x100-m-Staffel der weiblichen Jugend, Amelie Weiß über die 800 m und Annika Gregor über die 300 m. Außerdem standen gleich vier schwäbische Vizetitel und weitere gute Platzierungen am Ende des Tages zu Buche.

Aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle musste die weibliche U18/U16-Staffel in völlig neuer Besetzung an den Start gehen. So stellten sich Inga Knief, Amelie Weiß, Annika Gregor und Floriane Freihart der älteren U20-Konkurrenz und konnten mit guten Wechseln in 54,70 sec. den schwäbischen Titel holen. Die männliche U20-Staffel in der Besetzung Nick Krieger, Simon Bestler, Felix Herrmann und Michel Kolbe wurde trotz verpatzter Wechsel in neuer Bestzeit von 46,29 schwäbischer Vizemeister und erreichten damit auch die A-Quali für die bayerischen Meisterschaften.

Erfolgreichste Einzelathletin war Floriane Freihart, die bei der W14 in drei weiteren Disziplinen an den Start ging. Über die 80 m Hürden wurde sie ebenso schwäbische Vizemeisterin wie über die 100 m, die sie in guten 13,17 sec. sprintete und damit die bayerische A-Quali klar unterbot. Ihren dritten Vizetitel holte sie sich im Weitsprung mit 4,55 m. Carla Weiß, die in dieser Altersklasse bei den 800 m an den Start ging, erreichte in neuer Bestzeit von 2:52,24 min. den vierten Platz.

Weitere Erfolge konnte auch Annika Gregor am Ende des Tages verbuchen. In der Altersklasse W15 holte sie sich in 46,39 sec. über die 300 m den schwäbischen Titel und über die 100 m verbesserte sie ihre bisherige Bestzeit auf 13,63 sec. und belegte damit den vierten Platz.

Bei der weiblichen U20 und damit in der höheren Altersklasse gingen Amelie Weiß und Inga Knief an den Start. Amelie konnte über die 800 m mit 2:33,22 min. eine neue Bestzeit aufstellen und gewann damit den schwäbischen Titel. Über die 400 m führte Inga bis kurz vor dem Ziel, musste sich dann aber knapp um drei Hundertstel geschlagen geben.

Bei der männlichen Jugend konnte insbesondere Simon Bestler mit seinen Ergebnissen zufrieden sein. Im Hochsprung übersprang er 1,72 m und erreichte damit den dritten Platz, im Weitsprung belegte er mit 5,64 m Rang sieben. Über die 100 m sprintete er mit 12,06 sec. knapp an seine Bestzeit heran. Mit 12,03 war Felix Herrmann zwar einen Tick schneller, aber mit seinem Ergebnis nicht ganz zufrieden, nachdem er heuer bereits 11,99 sec. zu Buche stehen hat. Über 400 m belegte er mit 56,65 sec. Rang vier. (dsp)

