00:03 Uhr

Drei aufregende Tage

Sommercamp des TSV Oettingen findet erneut großen Anklang

Zu Beginn der Sommerferien fand im Oettinger Sportpark das dreitägige Fußballcamp der Jugendfußballabteilung des TSV Oettingen statt. Geleitet wurde das Camp von Robert Marche, der Jugendnationalspieler unter Berti Vogts war, beim VfB Stuttgart in der A-Jugend spielte und später dann in verschiedenen Amateurmannschaften kickte.

Nach der Registrierung der Teilnehmer und Aushändigung der Ausrüstung mit Trinkflasche, Ball, Stutzen, Short und T-Shirt fand die Begrüßung der Kids sowie der anwesenden Eltern statt. Die Buben und Mädchen wurden in vier Gruppen altersgerecht eingeteilt. Anschließend wurde mit dem musikalischen Aufwärmprogramm begonnen. Dem schlossen sich drei Trainingseinheiten an, die immer wieder durch Trinkpausen unterbrochen wurden. Zur Stärkung der Akteure gab es Kuchen und Obst. Den Abschluss des ersten Tages bildete der Wettbewerb um den Elfmeterkönig. Die Siegerehrung mit Medaillenüberreichung schloss den ersten Tag ab.

Auch der zweite Tag begann wieder mit den Aufwärmübungen. Bis zur Mittagspause wurden wieder drei Trainingseinheiten durchgeführt. Das gemeinsame Mittagessen mit Schnitzel und Pommes wurde auf der Sportheimtribüne eingenommen. Am Nachmittag stand dann die Mini-WM mit Gruppenphase und Endspiel an. Die Flaggen der jeweiligen Länder schmückten die einzelnen Mannschaften. Der Mini-WM schloss sich der Wettbewerb um das Dribbel-Ass mit Siegerehrung und Medaillenverleihung an. Ein starker Regenschauer konnte mit der Snackpause am Nachmittag gut überbrückt werden. So ging auch der zweite Tag bei fast optimalen Bedingungen zu Ende.

Auch am dritten Tag ging es wieder mit dem musikalischen Aufwärmprogramm und den Trainingseinheiten lost. Diesmal gab es zum Mittagessen Nudeln mit verschiedenen Soßen. Nach der Mittagspause fanden sich zahlreiche Eltern im Sportpark zum Familiennachmittag ein. Beim Aufwärmprogramm und den anschließenden gemeinsamen Übungen kamen die Eltern teils mächtig ins Schwitzen. Den Höhepunkt bildeten die Spiele Kinder gegen Eltern. Zum Abschluss fand noch das Finale des Wettbewerbs um den härtesten Schuss statt. Hier musste teilweise im Stechen die Entscheidung über die Sieger fallen. Die obligatorische Siegerehrung mit Medaillenüberreichung fand wieder im gewohnten Rahmen statt.

Auszeichnungen in zwei Kategorien

Ein weiterer Höhepunkt war die Auszeichnung des besten Spielers des Camps sowie des sozialsten/kameradschaftlichsten Spielers. Als bester Spieler erhielt Sajad Amiri und als sozialste Teilnehmerin Rebekka Seefried jeweils einen Pokal. Zum Camp-Finale erhielten dann alle Camp-Teilnehmer noch einen Pokal überreicht. Ulrich Jaumann von der Jugendabteilung bedankte sich bei Robert Marche für die Leitung des Camps, bei den Trainern des TSV – Marc Löfflad, Quentin Rudewig, Lucas Wessel, Jochen Seefried und Heinz Schwab – für die Betreuung der Teams, bei Sponsor Siegfried Dehm für die finanzielle Unterstützung des Camps und das Zubereiten der Mahlzeiten mit Hilfe der Damen vom Küchenteam.

Glücklich und geschafft traten dann die Eltern und die Kids den Heimweg an. Ob auch im kommenden Jahr wieder ein Camp stattfindet, wird nach den Sommerferien entschieden. (uja)

