09.01.2020

Drei neue Ehrenmitglieder

Hohe Auszeichnung: TSV-Vorsitzender Helmut Beyschlag (links) und sein Stellvertreter Wolfgang Winter (rechts) verliehen im Namen des Vorstands Paul Kling, Hermann Faul und Dieter Arlt (in der Mitte von links) die Ehrenmitgliedschaft.

Der TSV Nördlingen, größter Sportverein des Landkreises, zeichnet Unternehmer Dieter Arlt, Oberbürgermeister Hermann Faul und Alt-OB Paul Kling aus

Von Robert Milde

Der TSV 1861 Nördlingen ist der mit Abstand größte Sportverein des Landkreises. Mit hohen Auszeichnungen für verdiente Mitglieder waren die Verantwortlichen bislang sparsam: Gerade mal sechs Ehrenmitglieder und ein Ehrenvorsitzender sind aktuell verzeichnet, genauer gesagt, waren es bisher. Denn mit Oberbürgermeister Hermann Faul, Alt-OB Paul Kling und Unternehmer Dieter Arlt sind Anfang der Woche bei einer Feierstunde in der TSV-Geschäftsstelle in der Deininger Straße drei neue Ehrenmitglieder hinzugekommen.

TSV-Vorsitzender Helmut Beyschlag wies in seiner Begrüßung (eingeladen waren der erweiterte Vorstand und die bisherigen Ehrenmitglieder) einmal mehr auf die wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Sportvereine hin, ehe er auf die zu ehrenden Persönlichkeiten im Detail einging. Alle drei seien Urgesteine des Vereins, die sich dadurch auszeichneten, dass sie sich nach ihrer aktiven Karriere weiter für den Verein engagierten und ihre vielfältigen Erfahrungen an die Jugendlichen weitergaben. Neue Ehrenmitglieder sind im Einzelnen:

Dieter Arlt. – Er ist seit 60 Jahren Mitglied des Vereins und begann als aktiver Turner in der Ära von Hans Mölls. Später war er auch Übungsleiter im Turnen, ehe er 1974 in die neugegründete Volleyballabteilung wechselte. Dort spielte er in beinahe allen Mannschaften und engagierte sich im Abteilungsvorstand. Der Bauunternehmer war zudem bei allen Baumaßnahmen der Abteilung eine große Hilfe und hatte auch für die Sponsorenaktivitäten anderer TSV-Abteilungen stets ein offenes Ohr.

Hermann Faul. – Der amtierende Nördlinger Oberbürgermeister trat 1960 in den TSV ein und wurde zur Ikone der Handballabteilung. Von der Jugend bis zu den Alten Herren war er als Spieler aktiv, aber auch als Trainer, Schiedsrichter und Funktionär im Einsatz. Trotz aller Bemühungen als Abteilungsleiter konnte er das Ende des aktiven Sportbetriebs im Jahr 2003 nicht verhindern. Auch als Oberbürgermeister stand und steht er den Belangen des Sports immer wohlwollend gegenüber.

Paul Kling. – Das gilt in gleichem Maße für Nördlingens Alt-OB, der zunächst in der Turnabteilung aktiv war und dann im Vorstand Verantwortung übernahm, die er erst nach seiner Wahl zum Stadtoberhaupt im Jahr 1982 abgab. In seine Amtszeit fielen der Bau wichtiger Sportstätten wie der Vierfachhalle samt späterem Anbau für die Turner oder die Erweiterung der Plätze im Rieser Sportpark. Kling wirkte zudem viele Jahre als Präsident der Leichtathletik-Gemeinschaft Donau-Ries.

Hermann Faul und Paul Kling dankten im Namen der Geehrten für die hohe Auszeichnung, ehe sich ein kleiner Umtrunk anschloss, bei dem jede Menge Erinnerungen ausgetauscht wurden.

