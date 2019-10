vor 1 Min.

Edelweiß-Schützen machen es spannend

Knapper Sieg und knappe Niederlage zum Saisonauftakt in Minderoffingen. Dabei liefert Wolfgang Bosch an Position eins in beiden Duellen Top-Ergebnisse ab

Von Tina Wagner

Der erste Wettkampftag der neuen Luftpistolensaison in der Schwabenliga wurde im Schützenheim in Minderoffingen ausgetragen. In der ersten Begegnung trafen die Hausherren auf die Luftpistolenschützen aus Welden.

Auf Position fünf führte Wolfgang Jaumann nach der ersten Serie mit drei Ringen. Er konnte seine Leistung allerdings nicht halten und sein stetig besser werdender Konkurrent siegte am Ende deutlich. Für Jochen Kerle auf Position vier war von Anfang an nichts zu holen, auch wenn er sich von Serie zu Serie steigerte. Auf Position eins sah es für die Gastgeber schon besser aus. Wolfgang Bosch begann mit 94 Ringen und holte sich dadurch einen Vorsprung von fünf Ringen. In der zweiten Serie baute er sein Polster durch eine 97er-Serie noch weiter aus, um am Ende mit 21 Ringen Vorsprung den ersten Punkt für Edelweiß Minderoffingen zu holen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich Thomas Schmid und Benjamin Filbrich auf Position zwei. Nach 20 Schüssen waren die beiden gleichauf. Bei Schmid fielen zu wenige Zehner, sein Gegner brachte allerdings zweimal eine Sieben auf die Scheibe. Dadurch ging der Einzelpunkt mit zwei Ringen Vorsprung an die Hausherren. Matthias Baumann auf Position drei beendete seine Serie vor seinem Gegner Christian Knöpfle mit durchschnittlichen 353 Ringen. Die automatische Hochrechnung der elektronischen Schießstände prognostizierte eine Niederlage, wenn sein Gegner das Niveau halten würde. Knöpfle zeigte bei seiner letzten Serie allerdings Nerven und brachte die Schüsse nicht sauber ins Ziel, sodass die Entscheidung mit dem letzten Schuss fiel. Eine Acht hätte ein Stechen bedeutet, aber er schoss nur eine Sechs. Damit ging der dritte und entscheidende Einzelpunkt überraschend an die erste Luftpistolenmannschaft von Edelweiß Minderoffingen.

Am Nachmittag hieß der Gegner Ustersbach-Mödishofen. Der Kontrahent von Wolfgang Jaumann auf Position fünf begann mit guten 84 Ringen und steigerte sich stetig. Jaumann hatte mit Problemen im Handgelenk zu kämpfen und musste den Punkt abgeben. Jochen Kerle konnte sich gegenüber dem Vormittag um vier Ringe verbessern, hatte allerdings gegen einen starken Konkurrenten ebenfalls keine Chance. Auf Position eins startete Wolfgang Bosch mit einem Feuerwerk in den Wettkampf. Durch seine 99er-Serie verschaffte er sich einen sicheren Vorsprung, den sein Kontrahent nicht mehr aufholen konnte. Am Ende siegte Bosch mit 373:364 Ringen. Von Beginn an auf Siegeskurs war auch Thomas Schmid. In den ersten drei Serien verschaffte er sich einen souveränen Vorsprung vor seiner Kontrahentin Antonia Wanner. Daran änderten auch die mageren 89 Ringe der letzten Serie nichts mehr.

Drei Ringe entscheiden über den Mannschaftssieg

Spannend war es wieder auf Position drei. Ständig wechselte die Führungsfarbe am Monitor zwischen Matthias Baumann und Jonas Naß. Dem Gegner aus Ustersbach-Mödishofen gelang in der ersten Serie mit 88 Ringen ein Vorsprung von einem Ring. Die folgenden zehn Schüsse brachten für beide Schützen jeweils 82 Ringe. In der dritten Serie machte Baumann seinen Ring Rückstand wett, sodass es sehr spannend blieb. Allerdings verfehlte er bei seiner vierten Serie die Mitte und verlor seinen Wettkampf am Ende um drei Ringe. Der Mannschaftssieg ging also knapp an die Gäste.

Die Einzelergebnisse im Überblick:

Edelweiß Minderoffingen – 1869 Welden 3:2. – Wolfgang Bosch – Ludwig Fischer 378:359, Thomas Schmid – Benjamin Filbrich 363:361, Matthias Baumann – Christian Knöpfle 353:351, Jochen Kerle – Max Knöpfle 327:349, Wolfgang Jaumann – Wolfgang Gruschka 285:323

SV Ustersbach-Mödishofen – Edelweiß Minderoffingen 3:2. – Thomas Pfeiffer – Wolfgang Bosch 364:373, Antonia Wanner – Thomas Schmid 352:360, Jonas Naß – Matthias Baumann 344:341, Markus Naß – Jochen Kerle 357:331, Stefan Berchtold – Wolfgang Jaumann 342:281

Themen folgen