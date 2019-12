vor 45 Min.

Edelweiß-Schützen machen’s spannend

Am vierten Wettkampftag trumpft das Minderoffinger Quintett mit zwei knappen 3:2-Erfolgen auf und verbessert sich auf den vierten Tabellenplatz

Nach einer vierwöchigen Pause startete das Pistolenteam der Edelweißschützen aus Minderoffingen im eigenen Schützenheim in den vierten Wettkampftag der Schwabenligasaison 2019/2020. Der erste Wettkampf war gegen Ustersbach-Mödishofen.

Auf Position fünf sah es bei Wolfgang Jaumann nach einer 77er- Serie gegen Florian Braun (81 Ringe) nach einem knappen Rennen aus. Wolfgang Jaumann legte zwar noch eine Schippe drauf (79/78/79), aber sein Kontrahent war einfach zu stark und sicherte den ersten Punkt für Ustersbach-Mödishofen. Jochen Kerle startete mit einer 90er-Serie stark in den Wettkampf, verlor aber in den folgenden beiden Serien den Anschluss und hatte letztlich keine Chance. Keine Probleme hatte dagegen Matthias Baumann auf Position drei. Er legte im Schnelldurchlauf 366 Ringe vor, die deutlich zu viel für seinen Kontrahenten waren. Damit ging der erste Punkt nach Minderoffingen. Auf Position zwei begann Thomas Schmid mit 90 Ringen und hatte damit zwei Ringe Rückstand. Da sein Gegner in den Serien zwei und vier schwächelte, konnte Schmid das Duell mit 364:348 Ringen für sich entscheiden. Damit hatten beide Mannschaften jeweils zwei Einzelpunkte und die Entscheidung musste im Spitzenduell fallen. Wolfgang Bosch und Dominik Wiedemann waren in den ersten beiden Serien mit 91 und 92 Ringen gleichauf und erst in der dritten Serie setzte sich Bosch um drei Ringe ab die er in der letzten Serie behauptete, sodass Bosch den dritten und entscheidenden Einzelpunkt für Minderoffingen sichern konnte.

Im zweiten Wettkampf gegen Schwabegg hatte Wolfgang Bosch anfangs Schwierigkeiten, in den Wettkampf zu kommen, fand aber zu seiner Durchschnittsleistung zurück. Thomas Schmid hatte in der ersten Serie zwei Siebener und damit einen Rückstand von drei Ringen, der in der zweiten Serie noch einmal um ein Ring wuchs. In der dritten Serie (94:88) konnte er den Rückstand aufholen und einen Vorsprung aufbauen, sodass ihm zum Schluss 90 Ringe ausreichten, um das Duell für sich zu entscheiden. Matthias Baumann sicherte mit deutlichem Vorsprung den entscheidenden dritten Einzelsieg für die Hausherren. Spannung war in Duell vier geboten. Dort lag Jochen Kerle nach einer Fünf in der ersten Serie vier Ringe hinter seinem Gegner zurück. In der zweiten Serie holte Kerle auf und schoss mit 90 Ringen auch sehr passabel aus, zum Punktgewinn reichte es jedoch nicht ganz. Wolfgang Jaumann gab alles und schoss mit 321 Ringen Saisonbestleistung, aber sein Gegner ließ ihm trotzdem keine Chance.

Durch die beiden Siege sind die Minderoffinger in der Tabelle einen Platz nach vorne gerückt und belegen jetzt den vierten Rang. (wbo)

Edelweiß Minderoffingen – SV Ustersbach-Mödishofen 3:2(1736:1738). – Wolfgang Bosch – Dominik Wiedemann 361:359, Thomas Schmid – Stefan Kast 364:348, Matthias Baumann – Jonas Naß 366:344, Jochen Kerle – Thomas Pfeifer 332:355, Wolfgang Jaumann – Florian Braun 313:332.

Edelweiß Minderoffingen – SG Schwabegg 3:2 (1754:1753). – Wolfgang Bosch – Ulrike Franz 372:356, Thomas Schmid – Werner Müller 366:363, Matthias Baumann – Mareike Mai 353:330, Jochen Kerle – Holger Bzduch 342:345, Wolfgang Jaumann – Thomas Glas 321:359

Tabelle

1. SV Pfuhl 14:2 14217 2. Eichenlaub Zusamzell 12:4 14061 3. Usterbach-Mödishof. 10:6 14024 4. Edelw. Minderoffingen 8:8 13832 5. SG Schwabegg 8:8 13988 6. Reinhartshausen 6:10 14076 7. SV Mittelstetten 4:12 14081 8. 1869 Welden 2:14 13958

