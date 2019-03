vor 22 Min.

Ein 1,0 Teiler der Königsschuss in Hürnheim

Christian Rothbauer gibt den beinahe perfekten Schuss ab. Generalversammlung und Ehrungen

Die Niederhausschützen trafen sich zur Generalversammlung mit Preisverteilung von Vereinsmeisterschaft sowie Pokal- und Königsschießen im Vereinslokal. 1. Schützenmeister Dominik Dilly begrüßte dazu neben Bürgermeisterin Caroline Zehnpfennig-Doleczik und Ehrenmitglied Kaspar Wolfinger zahlreiche Gäste sowie die Gau-Jugendleiterin Tina Wagner.

Nach ausführlichen Berichten und Aktivitäten der Niederhausschützen über das Jahr 2018 folgte die Preisverteilung. Bei der Vereinsmeisterschaft erreichte Manuel Offinger den ersten Platz mit 1099 Ringen. Er gewann damit die Meisterscheibe vor Markus Hubel (1086 Ringe) und Christian Rothbauer (1048 Ringe). Der Titel der Vereinsmeisterin ging an Andrea Eckhardt mit 1041 Ringen vor Christiane Baur (1032 Ringe) und Marianna Möhnle (994 Ringe). Jugendvereinsmeister wurde Johanna Steinmeyer mit 955 Ringen vor Anja Kuß (935 Ringe) und Sissi-Marie Ecker (878 Ringe).

Beim gut besuchten Königsschießen hatte Christian Rothbauer das Glück auf seiner Seite und wurde mit einem genialen 1,0 Teiler Schützenkönig. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Bernhard Möhnle (11,0 T) und Anett Graf (11,4 T). Schützenkönigin wurde damit Anett Graf vor Johanna Steinmeyer (29,7 T) und Christiane Baur (34,8 T). Den Titel des Jugendschützenkönigs sicherte sich Johanna Steinmeyer mit einem 29,7 Teiler vor Sofie Gruber (83,6 T) und Fritz Schwarz (89,1 T).

Den Wanderpokal für das beste Jahresblattl (7,9 Teiler) nahm Marcel Eckhardt in Empfang. Knapp dahinter landeten Manuel Offinger (9,0 T) und Fritz Beck (9,6 T). Der Pokal für die besten drei Blattl (in Summe 40,0 Teiler) ging an Manuel Offinger vor Markus Hubel (58,6 T) und Marcel Eckhardt (71,8 T). Beim Vereinspokalschießen, einer kombinierten Wertung aus Blattl und Ringen, siegte Maximilian Ecker mit 59,85 Punkten vor Lars Möhnle (34,42 Pkt) und Markus Hubel (29,70 Pkt).

Siegerin beim Jugend-Preisschießen wurde ebenfalls Johanna Steinmeyer mit einem 80,0 Teiler. Zweiter wurde Fritz Schwarz (142 T), Dritte Anja Kuß (143 T).

Die Damenscheibe sollte die Schützin erhalten, die am nächsten einem 172 Teiler kommt (mit Bezug auf das Jahr der Vereinsgründung 1972). Auch hier gelang dies am besten Johanna Steinmeyer mit einem 171,6 Teiler vor Monika Möhnle (176,9 T) und Gerda Kuß (178,0 T). Bei allen Wettbewerben erhielten die Besten eine Schützenscheibe bzw. Zinnteller oder Pokal. Alle anderen bekamen einen Geld- oder Sachpreis.

Nach der Preisverteilung verlieh Gau-Jugendleiterin Tina Wagner noch einige Auszeichnungen. Den Sebastianstaler in Bronze erhielten Christiane Baur und Marco Link. Das Gau-Ehrenzeichen in Silber wurde an Fritz Beck verliehen, das Gau-Ehrenzeichen in Bronze an Christian Rothbauer. (cb)

Themen Folgen