Ein Derby mit perfektem Ausgang

Holzkirchens 2:0-Erfolg in Nördlingen hilft den Blau-Gelben im Abstiegskampf erheblich weiter und tut der TSV-Zweiten nicht weh. Die beiden Tore fallen erst in der Schlussviertelstunde

Von Klaus Jais

Einer der 160 Zuschauer des Bezirksligaderbys zwischen dem TSV Nördlingen II und dem SV Holzkirchen brachte es auf den Punkt: „Die 0:2-Niederlage tut Nördlingen nicht weh, hilft aber dem SVH auf dem Weg zum Klassenerhalt“. In der Tat kann die zweite Mannschaft des TSV nun auch theoretisch nicht mehr absteigen, weil sie den direkten Vergleich mit Holzkirchen aufgrund des 4:1-Hinspielsieges gewonnen hat und für die Blau-Gelben steigt sogar die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt.

Die Gastgeber begannen mit U19-Spieler Leon Lechner in der Anfangself. Schon nach drei Minuten setzte ein Distanzschuss von Gästekapitän Armin Rau auf der Latte auf. Auf der anderen Seite kam Daniel Kienle zum Abschluss, doch er zielte genau auf Torwart Andreas Schröppel. Auch ein 18-Meter-Schuss von Joshua Zwickel landete genau bei TSV-Torwart Daniel Büchler, der erstmals überhaupt im Tor des TSV Nördlingen stand. Insgesamt waren die Gastgeber dem Führungstor näher: Matus Mozol zielte aus spitzem Winkel drüber. Mozol hatte auch nach 25 Minuten die bis dahin größte Chance, als Kienle über die komplette Abwehr flankte, der Slowake glänzend annahm, aber dann doch an Schröppel scheiterte. Die anschließende Ecke von Mozol setzte auf der Latte auf. Dann spielte Lechner auf Kienle, der scharf vors Tor flankte, aber es fand sich kein Abnehmer in der Mitte. Die Gäste kamen lange Zeit nicht gefährlich vors Tor, doch mit einem Klassefreistoß von Massimiliano Porcari, der von Torwart Büchler toll über die Latte gelenkt wurde, brachten sie sich in Erinnerung (35.).

Die zweite Hälfte begann mit einer Großchance für Holzkirchen: Nach Flanke von Tobias Rau scheiterte Zwickel gleich zweimal im Abschluss, einmal wurde er von Maxemilian Hintermeier gerade noch geblockt. Dann traf Porcari mit Linksschuss das Außennetz. In der 63. Minute lag wieder das Führungstor für die Gäste in der Luft, als Thomas Rau auf Porcari gespielt hatte. Der machte eigentlich alles richtig, wurde aber dann doch noch von Hintermeier am erfolgreichen Abschluss gehindert. Fünf Minuten später rettete Max Knöpfle vor dem hinter ihm lauernden Tobias Rau zur Ecke. Zwickel hatte vorbereitet.

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff von Schiedsrichter Tobias Heuberger (TSV Möttingen) war es dann soweit: Micha Köhnlein traf aus 30 Metern mit einem fulminanten Schuss unter die Latte zum 0:1. Es war das neunte Saisontor des Spielgestalters, der damit in der internen Trefferliste mit Simon Gruber gleichzog, der erstmals nach seinem Kreuzbandriss im Aufgebot stand, aber nicht eingewechselt wurde. Eine Minute später die einzige gute Offensivszene der Heimelf im zweiten Durchgang: Knöpfle flankte in den Fünfmeterraum, wo Kienle und der inzwischen eingewechselte Stefan Mayer (ein weiterer U19-Akteur) verfehlten. Der direkte Gegenzug brachte das 0:2 durch einen Linksschuss von Porcari nach einem Zuspiel von Zwickel (77.). Danach brachten die Gäste mit viel kontrolliertem Ballgeschiebe ihren vierten Auswärtssieg sicher nach Hause.

TSV Nördlingen II Büchler; Böhm, Bortolazzi, Knöpfle, Klaß, Hintermeier, Hof (ab 63. Stefan Mayer), Lechner (ab 78. Hemayatkar-Fink), Mozol (ab 84. Uhlmann), Taglieber, Kienle.

SV Holzkirchen Schröppel; Tobias Rau, Strauß, Neuwirt (ab 83. Hopfenmüller), Thomas Rau, Havur, Köhnlein, Zwickel, Beck (ab 74. Draxler), Porcari, Armin Rau (ab 87. Schneider).

