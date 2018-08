vor 44 Min.

Ein Holzkirchener ist vorne dabei Lokalsport

Torschützen der Fußball-Bezirksliga

Sowohl der SV Holzkirchen als auch der TSV Nördlingen II mussten am fünften Spieltag ihre jeweils erste Saisonniederlage quittieren. Gleichwohl sind die beiden Rieser Teams weiterhin in der vorderen Tabellenhälfte positioniert. Am kommenden Sonntag müssen beide zu Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte: Der SVH tritt beim Tabellenelften TSV Hollenbach an und der TSV II muss zum Tabellenschlusslicht TSG Thannhausen.

7 Tore: Hakan Polat (FC Lauingen), Fabian Scharbatke (FC Ehekirchen), Simon Gruber (SV Holzkirchen).

6 Tore: Christoph Hollinger (FC Ehekirchen).

5 Tore: Michael Meir (TSV Nördlingen II), Dominik Müller (BC Adelzhausen).

4 Tore: Andreas Brugger (TSG Thannhausen).

3 Tore: Jannik Beck (SV Holzkirchen), Niko Schröttle (TSV Rain II), Tobias Jorsch (FC Affing), Patrik Pecher (SC Altenmünster), Simon Schmaus, Julian Hollinger (beide FC Ehekirchen), Ferkan Secgin (TSV Gersthofen), Rene Heugel (TSV Meitingen). (jais)

Themen Folgen