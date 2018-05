vor 25 Min.

Ein Pony das wichtigste Vereinsmitglied Lokalsport

Neu gegründeter Verein hat erstmals in der Region Angebote für Kinder und Jugendliche.

Nördlingen Die Geburtsstunde des Vereins Voltigierzentrum Nördlingen war von Sonnenschein und Frühlingswetter begleitet. Zur Gründungsversammlung fanden sich unter anderem die sieben Gründungsmitglieder im Gasthof „Zur Sonne“ in Fünfstetten ein, um den Verein ordnungsgemäß mit Satzung und Vorstandswahl zu beschließen.

Als derzeit einzige Institution im Landkreis Donau-Ries, die sich auf die turnerischen und akrobatischen Übungen auf dem an der Longe laufenden Pferd spezialisiert hat, kann der Verein demnächst schon Trainingsstunden anbieten. Die Idee, diesem vielseitigen Jugendsport regional Raum zu geben, stammt von der frisch gewählten 1. Vorsitzenden Marie-Christine Strauß. Mit 17 Jahren Trainererfahrung und als studierte Pferdesportwissenschaftlerin steht sie dem Verein auch als Übungsleiterin und Ansprechpartnerin für Interessierte zur Verfügung. Obwohl sich der Verein aktuell mit einem Pony noch in der Aufbauphase befindet, können sich bereits jetzt Kinder körpergrößenabhängig im Alter von vier bis etwa zehn Jahren zum Voltigiertraining anmelden. „Selbstverständlich soll das Angebot zeitnah um ein Großpferd erweitert werden, um auch größeren Kindern und Jugendlichen das Voltigieren zu ermöglichen “, so die Vorsitzende. Dennoch seien Interessierte aller Altersklassen bereits jetzt eingeladen, sich auf einer Warteliste für das Training auf dem Großpferd einzutragen. (pm)

Kontakt per E-Mail an voltigierzentrum-noerdlingen@web.de oder auf der Facebookseite des Vereins

Themen Folgen