Ein Punkt als kleiner Trost

Volleyball Eine knappe und eine klare Niederlage für Nördlingens Bezirksliga-Team.

Von Antonia Leberle

Nördlingen Ein Flatteraufschlag die Linie entlang ins Feld – Ass, 8:15 im Tiebreak. Jubel beim SV Mauerstetten und enttäuschte Gesichter bei den Nördlinger Volleyball-Herren. Eine bittere Niederlage mussten die TSV Nördlinger beim BezirksligaSpieltag in Königsbrunn einstecken, kleiner Trost ist aber zumindest der Punktgewinn.

Erst nach 149 Minuten Spielzeit stand der SV Mauerstetten als Sieger fest. Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als optimal für Nördlingen: Uwe Bachmann zog sich beim Einspielen eine Zerrung in der Wade zu und musste verletzt auf der Bank Platz nehmen. Ohne Angreifer-Wechselmöglichkeiten startete die Partie dennoch gut für den TSV: Konzentration in der Annahme, Cleverness in den Angriffen und rotzfrech am Aufschlag brachte den Herren eine komfortable 20:13-Führung und letztlich den Satzgewinn ein. Im zweiten Satz dann ein komplett anderes Bild: Mauerstetten hatte nun die gefährlichen Nördlinger Aufschläge immer besser im Griff und konterte seinerseits mit schnell gespielten Bällen über die Mitte und harten Linien- Angriffen, bei denen der Rieser Block immer zu spät dran war. Nach dem Satzausgleich spielten sich die Nördlinger im dritten Durchgang ihrerseits in einen Rausch. Plötzlich klappte alles wieder: Ein omnipräsenter Libero Dani Leberle sorgte für einen stabilen Spielaufbau und schnelle Kombinationen von Zuspieler Stadali mit den Mitten Nico Graf und Matthias Schlosser klappten immer besser, sodass diese fast schon beliebig am Netz punkten konnten. Ein bockstarkes Spiel im Nördlinger Trikot lieferte auch Diagonalangreifer Flo Wetzel. Punkt für Punkt erarbeitete sich das Team so den Vorsprung zum 2:1-Satzgewinn. Warum dann im vierten Satz wieder eine eher verschlafene TSV-Mannschaft auf dem Feld stand, sorgte noch nach dem Spiel für fragende Gesichter. Alles, was im vorherigen Satz so gut lief, wollte nun nicht mehr funktionieren (25:18). Also musste der fünfte Satz über Sieg und Niederlage entscheiden. Beim Seitenwechsel (6:8) war noch alles offen, dann reichten aber zwei Aufschläger für Mauerstetten aus, um das Spiel zu entscheiden.

Das erste Spiel des Tages gegen Gastgeber Königsbrunn brachte keine Punkte für Nördlingen. Königsbrunn, momentan auf Tabellenplatz zwei, ließ zu keinem Zeitpunkt des Spiels Zweifel am Sieg aufkommen.

TSV Nördlingen I Philipp Kramer, Uwe Bachmann, Matthias Schlosser, Nico Graf, Kilian Och, Florian Wetzel, Chris Joos, Daniel Leberle, Sebastian Stadali