vor 34 Min.

Ein Sieg gegen jede Statistik

Als krasser Außenseiter angetreten, liefern die Nördlinger in Schwabmünchen ein taktisches Meisterstück ab. Sie hätten sogar höher gewinnen können als mit dem knappsten aller Ergebnisse.

Von Klaus Jais

Die statistischen Voraussetzungen vor dem letzten Auswärtsspiel des Bayernligisten TSV Nördlingen in der Hinrunde waren nicht gerade erfolgversprechend: Die Rieser konnten die vergangenen sieben Spieltage keinen Dreier mehr einfahren, Gegner TSV Schwabmünchen konnte sechs Spiele nacheinander nicht bezwungen werden und war zu Hause noch ungeschlagen. Doch die Schröter-Schützlinge boten eine taktische und kämpferische Glanzleistung und siegten 1:0, wobei Michael Meir in der 28. Minute das einzige Tor erzielte.

Bereits nach zwei Minuten hätte Schiedsrichter Markus Haase (ASV Burglengenfeld, Gruppe Schwandorf) nach einem Foul von Maximilian Hannappel an Daniel Holzmann auf den Elfmeterpunkt zeigen können. Auf der anderen Seite war die Abseitsfahne oben, als Stefan Meisel eine Flanke von Serhat Örnek verwertete (5.). Zwei Minuten später landete ein Kopfball von Meisel auf dem Tordach. In der 14. Minute hielt Torwart Behrens noch einen Schuss von Fatlum Talla sicher – das war aber auch schon alles an Offensivszenen der Heimelf in der ersten Hälfte.

Von anderem Kaliber waren die Chancen der Rieser: Ein Schrägschuss von Holzmann forderte Torwart Stefan Brunner und nach einem Schröter-Rückpass wurde Marco Haller zur Ecke geblockt. Trotz eines deutlich hörbaren Fußkontaktes verweigerte der Referée bei einem Foul von Maik Uhde an Holzmann einen weiteren Elfmeter (15.). Nach 20 Minuten konnte Philipp Buser alleine aufs Tor zugehen, doch gleich drei Schwabmünchner holten ihn ein. Erst in der 24. Minute kam die Heimelf zum ersten Eckball und in der 28. Minute fiel das 0:1, als Alexander Schröter nach einem rasanten 30-Meter-Sololauf die Kugel noch auf Michael Meir brachte und der vor dem Tor Vollstreckerqualitäten bewies. „Ich muss Michi Meir herausheben, der nicht nur das Tor erzielt hat, sondern zugleich sein bisher bestes Spiel im TSV-Trikot gezeigt hat. Uns ist es gelungen, die Spieleröffnungszentrale der Gastgeber auszuschalten“, erläuterte Gästetrainer Andreas Schröter. Nach dem Führungstor bestimmten die Gäste das Spiel: Holzmann prüfte mit einem Schuss aufs kurze Eck Torwart Brunner (33.) und die anschließende Ecke landete auf dem Kopf von Buser, der wuchtig abschloss. Dann musste Brunner bei einem Freistoß von Nicolai Geiß (Foul an Schröter) nachfassen (37.). Schröter ließ Rainer D’Almeida hinter sich und scheiterte mit einem Schrägschuss am Torwart (42.) und in der Nachspielzeit eroberte Meir die Kugel, spielte auf Haller, dessen 22-Meter-Schlenzer Torwart Brunner herunterpflückte.

In der zweiten Hälfte drängten die Einheimischen erwartungsgemäß auf den Ausgleich, doch ein Freistoß von Örnek aus 22 Metern flog vorbei (48.). Des weiteren verfehlten ein Freistoß von Uhde (55.) und ein Schuss von Örnek (72.) ihre Ziele. Bei den Riesern hatten Schröter (49.) und Patrick Michel (50.) ihre Visiere ebenfalls zu hoch eingestellt. Auch die Gastgeber forderten vergeblich einen Elfmeter, als Uhde nach einer Rothgang-Berührung zu Fall kam (57.).

Zehn Minuten vor Schluss war sogar das 0:2 möglich

„Ich kann mich nicht erinnern, dass die Platzherren eine richtige knackige Chance hatten“, meinte Nördlingens Coach Schröter. Das Eckenverhältnis (3:4) endete sogar mit einem Plus für die Gäste, die in der 80. Minute schon den Torschrei auf den Lippen hatten, doch Brunner entschärfte den satten Linksschuss von Schröter. „Es war von der taktischen Leistung und deren Umsetzung ein verdienter Sieg. Schade, dass Felix Käser wohl wieder eine Leistenverletzung hat; die alte Verletzung ist wieder aufgebrochen“, erklärte Trainer Schröter nach insgesamt fast 96 Minuten.

TSV Nördlingen Behrens, Käser (ab 79. Mayer), Rothgang (ab 90. Gruber), Geiß, Kaiser, Holzmann, Buser (ab 69. Grimm), Haller, Michel, Schröter, Meir.

