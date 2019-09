vor 51 Min.

Ein Spanferkel für den besten Bogenschützen

Im Rahmen der Kirchweih in Lehmingen wird erstmals eine ganz besondere Wettkampfform gezeigt. Dabei sind beinahe wörtlich „Nerven aus Stahl“ nötig.

Von Claudia Kaufmann

Anlässlich der sehr gut besuchten Kirchweih in Lehmingen lockte bei bestem Wetter das erste Kirchweihturnier der Bogenschützen nahezu 50 Sportler bis aus Lindach (Raum Augsburg) nach Lehmingen. Nach der Siegerehrung stand das besondere Highlight des Tages an – das „Nerves of Steel“, das von Manuel Obel und Gerhard Hertle akribisch geplant worden war. Dabei handelt es sich um eine Wettkampfform des Bogensportes aus den Niederlanden, bei der die Sportler mit dem Pfeil in ein immer weiter verjüngtes Loch auf einer Eisenplatte treffen müssen.

Aus 18 Metern Entfernung auf immer kleinere Ziele

In Lehmingen stellten sich 21 Schützeninnen und Schützen erstmals dieser Herausforderung, darunter der deutsche Rekordhalter auf 70 Meter, Gerhard Gösch, und das Nachwuchstalent, die 15-jährige Franziska Göppel (bayerische Auswahl). Sie mussten aus 18 Metern Entfernung zunächst auf ein zwölf, zehn, acht, sechs, vier und letztlich zwei Zentimeter großes Loch zielen. Jeder Schütze hatte pro Durchgang nur einen Versuch und so waren sprichwörtlich Nerven aus Stahl gefragt, um nicht ganz schnell aus dem Wettbewerb auszuscheiden.

Selbst die zahlreichen Zuschauer hielten den Atem an, als die Schützen mit ruhiger Hand und voller Konzentration einen Schuss nach dem anderen abgaben. Letztendlich war Markus Hahnenkamm aus Wassertrüdingen am treffsichersten und entschied den Wettbewerb für sich. Als die gespannten Zuschauer ihn lautstark dazu aufforderten, als Zugabe sich der Höchstschwierigkeit zu stellen (zwei Zentimeter), verfehlte er sein Ziel erstmals knapp. Er wurde „King of Archery“ und mit einem Pokal sowie dem Hauptpreis – ein Spanferkel – geehrt, das Bürgermeisterin Petra Wagner spontan spendierte.

Teilnehmer und Zuschauer waren sich einig, dass dieser an Nervenkitzel und Spannung nicht zu überbietende Wettkampf im nächsten Jahr definitiv wiederholt werden müsse. Dazu trugen auch die nach Aussage der Teilnehmer und Zuschauer einmalige Atmosphäre mit passenden Lichteffekten und Musiktiteln sowie die stimmige Moderation bei.

