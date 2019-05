vor 37 Min.

Ein Texas-Girl für den Spielaufbau der Angels

Nördlinger Korbjägerinnen verpflichten eine 23-jährige Amerikanerin, die am College und auch schon in Europa für Aufsehen gesorgt hat. Sie gilt als kreativer Wirbelwind.

Von Kurt Wittmann

Die Xcyde Angels Nördlingen haben ihre erste Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Wochenlang hatte man zahlreiche Kandidatinnen für die eminent wichtige Point Guard-Position abgecheckt, kontaktiert und eingestuft, bis endlich grünes Licht signalisiert wurde von „unserer Kandidatin Nummer 1“, so der in der sportlichen Leitung mitarbeitende Martin Fürleger. Die „Granate auf der Eins“ kommt aus San Antonio, Texas, und hört auf den ungewöhnlichen Namen Leslie Vorpahl.

Die 1,68 m große, 23-jährige Amerikanerin ist ein echter Wirbelwind und überrascht ihre Gegner nicht selten mit kreativen Einfällen und Spielwitz. Man sagt ihr nach, dass sie ihre Mitspielerinnen allesamt um ein Level steigert, weil sie es als ihre erste Aufgabe ansieht, das Spiel zu organisieren und ihre Teamkolleginnen in Szene zu setzen. Bei ihrem letzten Engagement in der starken rumänischen Liga trat sie neben ihren sechs Assists pro Spiel auch mit imposanten 15,7 Punkten und 4,3 Rebounds in Erscheinung. Ihre Trefferquote von nahezu 50 Prozent aus dem Feld, dabei 37 Prozent hinter der Drei-Punkte-Linie, sind eine Ansage. Mit diesen Werten unterstrich sie ihre Leistungen aus dem US-College Tulane in New Orleans, wo sie als Star-Point Guard gehandelt wurde und diverse Rekordmarken aufstellte. 1000 Punkte und 500 Assists sammelte Vorpahl in ihrer College-Zeit im amerikanischen Süden.

Wie gelang es den Angels, eine derart hochklassige Spielerin ins Ries zu holen, die man eher in einem Eurocup- oder einer Euroleague-Mannschaft erwarten würde? Im vorletzten Saisonspiel in Rumänien erlitt Vorpahl einen Kreuzbandriss und musste operiert werden. Dazu kehrte sie zurück in ihre Heimat, absolvierte ein komplettes Reha-Programm und nutzte die Zeit auch gleich noch, um ein Master-Studium „Health and Wellness“ abzuschließen. Jetzt ist die lebenslustige und extrovertierte Spielerin wieder topfit, möchte sich in der deutschen Liga beweisen und dabei eventuell für höhere Aufgaben empfehlen.

Das Trikot mit der Nummer 1 ist für sie reserviert

Die Angels-Fans werden ihre helle Freude haben, eine Spielmacherin der Extraklasse in der Hermann-Keßler-Halle wirbeln zu sehen. Ihrem Selbstverständnis und Selbstbewusstein gemäß wird Leslie Vorpahl die Trikot-Nummer 1 tragen.

