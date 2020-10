vor 17 Min.

Ein Tor reicht zum Nordderby-Sieg

Marktoffingen schlägt Maihingen 1:0 und Möttingen gewinnt das Duell der Ex-Bezirksligisten. Wieder nur ein 2:2 von Reimlingen bei einem Abstiegskandidaten und auch erneute Hainsfarther Niederlage

Von Jim Benninger

FSV Marktoffingen – FC Maihingen 1:0 (1:0). – Beim knappen Nordderby-Sieg fand die Heimelf gut ins Spiel und setzte die Gäste über die Außenbahnen immer wieder unter Druck. Bei der ersten Chance in der 24. Minute nach einem Eckball kam Alexander Kirchenbauer zentral zum Kopfball, doch der Ball wurde von einem Maihinger kurz vor der Linie geklärt. Die Gäste kamen im Lauf der ersten Halbzeit zu keiner Torchance, da der FSV sicher und kompakt stand. Direkt vor der Halbzeit senkte sich dann der Freistoß von Andreas Estner zur Heimführung vom Strafraumeck am langen Pfosten ins Kreuzeck.

In der zweiten Halbzeit kam der FCM besser ins Spiel, allerdings nur durch Standardsituationen zu Chancen. Die beste Möglichkeit hatten die Maihinger dann nach einer Stunde, doch Göck setzte einen Eckball nur an die Latte und ein Mitspieler schoss den Abpraller über das Tor. Die Heimelf bekam die Partie am Ende wieder besser in den Griff und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Tor: 1:0 (45.) Andreas Estner – Zuschauer: 150.

TSV Möttingen – SV Donaumünster/Erlingshofen 2:1 (1:0). – Im Duell der Ex-Bezirksligisten gab es einen knappen Heimsieg. In der ausgeglichenen Anfangsphase schoss dabei Sorg bei der ersten besseren Gelegenheit weit über das Heimtor. Auf der Gegenseite wehrte der Gästekeeper Wunders Schuss ab und der Nachschuss ging knapp am Kasten vorbei. In der ereignisarmen ersten Halbzeit hatte der TSV dann die größte Chance, doch nachdem Hagel vor dem Tor querpasste schoss Schneele den schwer zu nehmenden Ball am leeren Tor vorbei.

Nach dem Wechsel hatte Schreiber die erste gute Möglichkeit, schoss aber aus 16 Metern zu harmlos. Nach einer Stunde dann die Heimführung, als Wunder ein Freistoßflanke von Wittke einköpfte. Dagegen vergab Jenuwein die große Ausgleichschance kläglich. Mit einem schönen 18-Meter-Freistoß über die Mauer erhöhte Max Hagel dann auf 2:0. Am Ende schoss Bumberger nur knapp am Heimtor vorbei, doch nur wenig später schob Gröbl zum Anschluss ein, nachdem die TSV-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte.

Tore: 1:0 Patrick Wunder (64.), 2:0 (76.) Max Hagel, 2:1 Luca Gröbl (88.) – Gelbrot Paul Bissinger (84., TSV) – Zuschauer: 120

SV Holzheim/Dillingen – TSV Hainsfarth 3:1 (1:1). – Die Gastgeber siegen aufgrund einer dominanten zweiten Halbzeit letztlich verdient. Sie begannen konzentriert und setzten sich bereits in den ersten Minuten gut in Szene. Timo Czernoch sorgte dann mit schönem Schuss für die Heimführung. Allerdings präsentierten sich auch die Gäste angriffslustig und nachdem die Heimabwehr einen Abpraller nicht klärte, staubte Linn Hertle nach einer halben Stunde zum Ausgleich ab. Nach dem Seitenwechsel machten es die Holzheimer clever und erspielten sich einige gute Chancen. Erneut war es dann Timo Czernoch, der die Platzherren nach einer Stunde jubeln ließ. Die Aschberger nahmen weiter Fahrt auf und Youngster Fabian Miller erzielte das verdiente 3:1 zu einem souveränen Sieg.

Tore: 1:0 Timo Czernoch (20.), 1:1 Linn Hertle 2:1 Timo Czernoch (61.), 3:1 Fabian Miller (73.) – Zuschauer: 100.

SpVgg Riedlingen – FSV Reimlingen 2:2 (1:2). – In der Anfangsphase des Spiels fanden beide Mannschaften kaum statt, wobei die Gastgeber etwas mehr investierten. Nach einer Viertelstunde erzielte der Tabellenletzte dann ein lang ersehntes Tor nach einer Ecke, als Kapitän Nothofer nach einer schönen Ecke von Anzenhofer freistehend einköpfte. Kurz darauf segelte ein langer Ball über die Riedlinger Defensive, wobei ein Gästestürmer nur noch durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den anschließenden Elfmeter verwandelte der Reimlinger Topscorer Kohnle eiskalt zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit erzielten die Rieser nach einer Ecke dann sogar die Führung durch Robin Helmschrott.

In der zweiten Hälfte waren Offensivaktionen und Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Einen schönen Fernschuss durch Youngster Felix Handke parierte Gästetorwart Stefan Helmschrott dann sehenswert. Fünf Minuten vor dem Ende pfiff der Schiri nach einer unübersichtlichen Szene im Gästestrafraum einen Handelfmeter für die Stadtteilelf. Fabian Anzenhofer schritt zur Tat und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum umjubelten späten Ausgleich. In der Folge war die Heimelf bemüht, sogar noch einen Dreier einzufahren, wurde jedoch nicht mehr zwingend.

Tore: 1:0 Michael Nothofer (14.), 1:1 Dominik Kohnle (22.), 1:2 Robin Helmschrott (43.), 2:2 Fabian Anzenhofer (85., FE) – Zuschauer: 150.

Themen folgen