16.12.2019

Ein dreifacher König in Oettingen

Tobias Beck reichten in diesem Jahr keine zwei Titel aus, ihm gelang sogar das Tripel

Die königlich privilegierte Hauptschützengesellschaft 1445 Oettingen (HSG) hat bei ihrer alljährlichen Königsfeier die neuen Schützenkönige für das Jahr 2020 gekrönt. Insgesamt konnte die HSG in allen Waffengattungen 35 Starts verzeichnen, dies waren fünf Starts weniger als im vergangenen Jahr.

Begonnen wurde mit den Jungschützen, die mit sieben Startern in der Disziplin Luftgewehr an den Stand gingen. Mit dem Lichtgewehr schossen die Schüler Vincent Schlackl, Fabian Savic und Jonas Bittner. Die Schülerklasse war ebenfalls mit drei Startern vertreten, hinzu kommt noch eine Schützin in der Jugendklasse. Die beste Serie mit 96 Ringen (von 100) erreichte Aylina Sailer. Ihre längere Schießerfahrung gegenüber den Schülerschützen machte sich bemerkbar. Auf Platz zwei schaffte es Lukas Schlackl mit 83 Ringen, gefolgt von seinem älteren Bruder Philipp mit 77 Ringen. Fabian Bittner konnte noch 54 Ringe erzielen. Auch in der Blatt l-Wertung überzeugt Aylina mit einem 61,1 Teiler. Allerdings tauschten hier die beiden Schlackl- Brüder die Platzierungen und Philipp war mit einem 105 Teiler gegenüber Lukas mit einem 140 Teiler näher am Mittelpunkt der Scheibe. Beide Schüsse entsprachen dennoch einem 10er. Fabian hatte abermals das Nachsehen mit einem 414 Teiler.

In der Erwachsenenklasse sind in der Disziplin Luftgewehr sechs Teilnehmer gestartet. Die beste Serie erzielte Gabi Prechter mit 98 Ringen, gefolgt von Johannes Knoll mit 97 Ringen. Mit 94 Ringen schloss sich Michaela Beck an. Selbige drei Schützen machten auch das Rennen um den besten Teiler unter sich aus. Hier führte Beck mit einem 18 Teiler das Feld an, Prechter mit einem 54 und Knoll mit einem 72 Teiler lagen etwas hinter ihr.

In der Luftpistole duellierten sich neun Schützen um die Platzierungen. Die Poleposition ergatterte mit 94 Ringen in der Serienwertung Georg Preiß, knapp gefolgt von Adi Hanft (93 Ringe) und dem Wassertrüdinger Kameraden Udo Hertlein (91). Dieser lag in der Punktwertung hingegen ganz vorne und erzielte einen 101 Teiler. Knapp folgten ihm Adi Hanft (113 T.) und Peter Scheller (127 T.).

Auf 25 Meter mit der Waffengattung Sportpistole starteten acht Schützen. Der Schützenmeister konnte sich hier den Serienpreis mit 96 Ringen sichern. Anreihen konnten sich Markus Däubler und Horst Wiedemann mit 92 und 88 Ringen. Der beste Tiefschuss wurde von Fritz Rupp errungen (333,4 T.). Ihm folgte der Gewehrschütze Tobias Beck mit einem 554, 3 Teiler. Das Trio vervollständigte Markus Däubler mit einem 649,7 Teiler.

Die letzte Gattung wurde auf 50 Metern mit dem Kleinkalibergewehr ausgetragen. Axel Güthner führt in der Serienwertung mit 93 Ringen das Fünferfeld an. Der Pistolenschütze Markus Däubler folgte mit 90 Ringen. Ihnen schloss sich Tobias Beck mit 88 Ringen an. In der Blatt l - Wertung erzielte Tobias Beck mit einem 182,7 Teiler den ersten Platz. Markus Däubler und Fritz Rupp folgten ihm (210,8 und 481,1 Teiler).

Im Anschluss an die Serien - und Teilerwertung folgte die Prämierung der Pokalgewinner. Diese wurden jeweils durch den besten Tiefschuss ermittelt. In der Disziplin Sportpistole sicherte sich Heinz Winter mit einem 1957 Teiler den Wanderpokal für das kommende Jahr. Fritz Rupp ergatterte den Pott im Bereich Kleinkaliber (1123,3 T.). In der Luftpistole triumphierte Horst Wiedemann (696 T.). Nun ohne die Jugendschützin in der Wertung ging der Schülerpokal an Lukas Schlackl (258 T.). Ohne Konkurrenz sicherte sich Aylina Sailer den Jugendpokal mit 250 Teiler. Den Damenpokal errang Michaela Beck mit einem 139 Teiler. Der Pokal für das Luftgewehr ging mit einem überragenden 29 Teiler an Johannes Knoll. Anschließend wurde der Sieger der Protektorscheibe bekanntgegeben. Diese Scheibe wird immer von Albrecht Fürst zu Oettingen-Spielberg, dem Protektor der Hauptschützengesellschaft, gestiftet. Die Scheibe gewann Jugendschützin Aylina Sailer mit einem 121 Teiler. Sie überzeugte auch beim Königsschuss und verteidigte ihren Titel als Jugendkönigin mit einem 408 Teiler.

Schützenmeister Adi Hanft kürte anschließend den neuen Luftgewehrkönig Tobias Beck mit einem 68 Teiler. Ihm folgten als Ritter Lisa Scheller (110 T.) und Johannes Knoll (222 T.). Anschließend folgte die Ernennung des neuen Kleinkaliberkönigs. Die beiden Ritter wurden Axel Güthner (659,4T.) und Horst Reichentaler (755,6 T.). Die Königswürde sicherte sich auch in dieser Disziplin Tobias Beck mit einem 320, 8 Teiler. Dann wurde der Sieger in der Sportpistole ermittelt. Tobias Beck reichten in diesem Jahr keine zwei Königstitel aus, auch hier wollte er den Thron besteigen, dies als Gewehrschütze und es gelang ihm, das Tripel zu erzielen. Dies erreichte noch kein Mitglied vor ihm. Mit einem 637 Teiler und dem einzigen 10er auf diesen Königstitel sicherte er sich den Sieg vor Heinz Winter und Markus Däubler.

Themen folgen