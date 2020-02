Ein „interessanter Test“ für den TSV Nördlingen gegen den VfR Neuburg

Plus Der Bayernligist TSV Nördlingen trennt sich 2:2 vom VfR Neuburg. Welche Schlüsse Trainer Andreas Schröter aus den Vorbereitungsspielen zieht.

Bereits einen Tag nach dem 4:1-Sieg über die Dorffreunde Dorfmerkingen war Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen erneut im Einsatz: Auf dem Eichstätter Kunstrasenplatz trennten sich die Rieser vom aktuellen Zweiten der Landesliga Südwest, dem VfR Neuburg, nach zweimaliger Führung 2:2. Fazit von TSV-Trainer Andreas Schröter : „In der Schlussanalyse ein interessanter Test mit gutem Gefühl für meine junge Truppe. Speziell im ersten Durchgang verpassten wir einen möglichen deutlichen Sieg durch das Auslassen vieler Großchancen, doch dürfen wir die durchaus knackigen Möglichkeiten von Neuburg speziell durch eigene Fehler nicht vergessen.“

Der TSV Nördlingen trifft schon in der ersten Minute

Bereits in der ersten Minute gingen die Rieser durch ein Abstaubertor von Simon Lösch in Führung. Luka Pesut hatte den Ball erobert und Torwart Dominik Jozinovic ließ den scharfen Linksschuss von Alexander Schröter abprallen. Nach acht Minuten eine Riesenchance durch Michael Meir , der nach Vorarbeiten von Jonas Halbmeyer , Pesut und Schröter aus einem Meter den Ball nicht über die Linie brachte. Eine Minute später traf Daniel Holzmann nach Schröter-Vorlage den Pfosten. Die erste Gästeszene brachte das 1:1, wobei Nico Schmidt an der Außenlinie den Ball bereits klären könnte, bis letztendlich Fabian Scharbatke direkt und unhaltbar einschoss (19.). Nach 27 Minuten der nächste Pfostentreffer, diesmal durch Meir nach Vorlage von Holzmann.

Ein Fehlpass im Aufbauspiel ermöglichte dem Landesligisten eine Riesenchance. Später schoss Holzmann nach Schröter-Rückpass dem VfR-Keeper aus drei Metern in den Bauch und drei Minuten vor Seitenwechsel der dritte Aluminiumtreffer der Rieser, diesmal durch Schröter nach Holzmann-Flanke.

Die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Schröter-Schützlingen. Schröter und Meir wurden im letzten Moment geblockt (50.), doch zwei Minuten später wuchtete Felix Käser eine Schröter-Flanke zur erneuten Führung ins Netz.

Danach schossen Julian Bosch (59.) und Jonas Halbmeyer (74.) knapp vorbei. Hatten die Donaustädter in der 65. Minute mit einem Kopfball an die Latte noch Pech, so profitierten sie beim 2:2 in der 79. Minute von einem unnötigen Käser-Rückpass zu Torwart Dorschky, der wiederum in die Füße von Torjäger Scharbatke spielte. Mit einem Solo von Mario Taglieber (82.) und einem solchen von Halbmeyer (89.) endete die Partie.

Trainer Andreas Schröter will Stärken seines Teams ausbauen

„Als Gewinner des intensiven Vorbereitungs-Wochenendes mit dem verdienten 4:1-Sieg gegen Oberligist Dorfmerkingen und einem positiven 2:2-Remis gegen die Landesliga-Spitzentruppe von Neuburg/Donau sind in der Traineranalyse insbesondere die Mittelfeldspieler Julian Bosch , Luka Pesut, Jakob Mayer , Jonas Halbmeyer und Simon Lösch sowie das Sturmduo Alex Schröter und Michi Meir festzustellen. Die Wichtigkeit der Dynamik von Daniel Holzmann , der Erkenntnis von ausbaufähiger Stabilität im Abwehrverbund sowie stärkerer konditioneller Fähigkeiten vereinzelter Akteure waren im weiteren Ergebnis zu erkennen. Daran und am Ausbau der vorhandenen Qualitäten werden wir in den nächsten Einheiten intensiv arbeiten“, fasste Coach Schröter das Wochenende zusammen.

Für den TSV Nördlingen spielten: Dorschky; Käser, Mayer , Schmidt , Bosch , Holzmann (ab 46. Buser), Lösch (ab 52. Reule), Halbmeyer , Schröter, Meir, Pesut (ab 46. Mario Taglieber ).