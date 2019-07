19.07.2019

Eine perfekte Saison für die U12

Die jungen Spieler aus Deiningen gewinnen sieben von sieben Spiele

Von Klaus Jais

Die Tennis-Damen der SpVgg Deiningen beendeten die Saison auf dem sechsten Platz. Am letzten Spieltag mussten sie sich – auch verletzungsbedingt – dem SV Glück-Auf Appetshofen-Lierheim 2:4 geschlagen geben. Eva Scheuermann gewann ihr Einzel gegen Anja Seiler 4:6, 6:4, 10:6 und Leni Zweschper ließ Katharina Funk beim 6:0, 6:0 keine Chance. Gästesiege gab es dagegen für Carina Schabert beim 6:1, 6:4 über Barbara Dotzauer und für Sabine Fischer beim 6:2, 7:5 über Marie Denteler. Beide Doppel gingen zunächst im ersten Satz an die SpVgg Deiningen, doch zwei Verletzungen sorgten für die jeweilige Aufgabe im zweiten Satz und damit gingen die Punkte an die Gäste, die sich in der Abschlusstabelle auf Platz fünf verbesserten.

Die U18-Junioren der SpVgg in der Kreisklasse 1 spielten am letzten Spieltag gegen den TC Mering II 3:3. Bei einem Heimsieg wäre eine bessere Tabellenplatzierung möglich gewesen, so blieb die einzige Rieser Mannschaft dieser Liga auf dem vorletzten Platz. Dabei hatten die Einheimischen nach den Einzeln noch 3:1 geführt, da nur Florian Matusche sein Einzel 3:6, 1:6 verlor. Siegreich gestalteten dagegen Paul Wiedemann (6:4, 6:2), David Durant (7:6, 6:4) und Dominik Pisko (1:6, 6:3, 10:5) ihre Einzel. Beide Doppel gingen an die Gäste: Wiedemann/Pisko verloren 7:5, 6:7, 3:10 und Samuel Miller/Jonas Hauber hatten beim 1:6, 1:6 keine Chance.

Die U18-Juniorinnen gewannen ihr vorletztes Punktspiel beim TC Mertingen mit 4:2. Einen schwarzen Tag und eine gute Gegnerin erwischte Leonie-Muisel Kindlein, die ihr Einzel 0:6, 0:6 verlor. Es war die einzige Einzelniederlage der Rieserinnen, die zwei Spiele im Match-Tiebreak für sich entschieden: Julia Dischinger gewann 6:0, 4:6, 10:7 und Marie Denteler behielt mit 2:6, 7:5, 10:8 die Oberhand. Weniger spannend machte es Leni Zweschper, die 6:1, 6:2 gewann. Da Dischinger/Zweschper ihr Doppel 6:3, 6:3 gewannen war die gleichzeitige 4:6, 1:6-Niederlage von Kindlein/Denteler zu verschmerzen.

Die U14-Junioren in der Bezirksklasse beendeten die Saison zwar mit einer 0:6-Niederlage beim Meister TC Rot-Weiß Gersthofen, dennoch landeten sie auf Tabellenplatz vier, punktgleich mit dem TC Rot-Weiß Nördlingen. Der Meister zeigte sich hochmotiviert und gab letztlich keinen einzigen Satz ab. Jonathan Rebel und Nina Keiling verloren jeweils 0:6, 0:6, Hanna Bub erging es nicht wesentlich besser (2:6, 1:6) und das beste Einzelergebnis erreichte noch Miruna-Maria Popa (0:6, 4:6). Auch beide Doppel waren letztlich einseitig: Rebel/Keiling verloren ebenso 0:6, 1:6 wie Bub/Popa.

Eine perfekte Saison brachte die U12 in der Bezirklasse 2 zu Ende, die gegen den TC Schwaben Augsburg II beim 5:1 im siebten Spiel den siebten Sieg feierte. Nur Dominik Kauder kassierte im Einzel eine 2:6, 0:6-Niederlage. Tobias Vitkovsky gewann im Match-Tiebreak 6:1, 4:6, 10:4. Keine Probleme hatten dagegen Tom Zweschper (6:1, 6:1) und Noah Spielberger (6:0, 6:1) bei ihren klaren Siegen. Auch das Doppel Vitkovsky/Kauder gewann deutlich 6:1, 6:2. Spannender machten es Zweschper/Spielberger bei ihrem 6:4, 1:6, 10:8-Erfolg.

