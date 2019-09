00:03 Uhr

Eine schöne Tradition

Sportteam aus Polsingen ist zum 30. Mal zu Gast beim TC Wemding

Im Jahr 1988 verkaufte der Tennisclub Wemding auf dem Wemdinger Weihnachtsmarkt ein von den Mitgliedern gestaltetes Vereinskochbuch. Das damalige Vorstandsteam hatte die Idee, vom Erlös die Behindertensportgruppe der Polsinger Heime mit ihrer Wemdinger Kontaktgruppe zu einem sportlichen und geselligen Nachmittag auf die damals noch junge Tennisanlage einzuladen.

Obwohl das Kochbuch längst vergriffen ist, wurde diese schöne Tradition ohne Unterbrechung beibehalten. So gab es am vergangenen Wochenende ein kleines Jubiläum: Zum 30. Mal bekam der TCW wieder Besuch vom Sportteam Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen der Neuendettelsauer Einrichtung „Offene Behindertenarbeit“. Traditionell gab es zur Begrüßung Kaffee und Kuchen. Anschließend trainierten bei herrlichstem Spätsommerwetter Wemdinger Tenniscracks kreuz und quer auf vier Plätzen mit ihren tennisbegeisterten Gästen, von denen einige junge Heimbewohner enormen körperlichen Einsatz und erstaunliche Fähigkeiten bei ihrem ersten Kontakt mit der gelben Filzkugel zeigten. Eine zweite Gruppe unternahm einen Spaziergang zur benachbarten Anlage des Wemdinger Hunde-Treffs. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto bedankten sich die Gäste beim TCW mit 20 Litern Polsinger Apfelsaft. Bei so viel sportlicher Betätigung blieb kaum noch Zeit für die Leberkässemmeln, bevor sich um 17 Uhr alle wieder auf den Heimweg machten. (msef)

