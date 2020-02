vor 19 Min.

Eine tragende Säule im Dorfleben

Ehrungen bei den Grenzschützen in Aufhausen (stehend von links): Bürgermeister Werner Thum, Irene Thum, stellvertretender Gauschützenmeister Ralf Kahn, Petra Buser, Alexander Wunder, Stefanie Müller, Ali Darraji, Irene Link, Werner Wunder, Michael Erhardt, Daniel Eberle, Sigrid Mühlbacher, Manfred Schabert, Vorstand Jürgen Link sowie (sitzend) Stefanie Lindacher, Ann-Katrin Pollithy, Kristina Berchtenbreiter, Lisa Keiß und Karin Weidner.

Grenzschützen Aufhausen zeichnen langjährige Mitglieder und verdiente Vorstandsmitarbeiter aus

Von Ann-Katrin Pollithy

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Grenzschützen Aufhausen blickte Schützenmeister Jürgen Link auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück.

Dank der vielen engagierten, freiwilligen Helfer konnten verschiedene Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden. Diese stellten den Verein auf eine solide Basis und machten ihn zu einer tragenden Säule im Dorfleben. Zudem wurde im neuen Jahr bereits eine Rekordmarke von 150 Vereinsmitgliedern erreicht.

Der stellvertretende Gauschützenmeister Ralf Kahn verlieh nach einem Grußwort gemeinsam mit den Vorständen Jürgen Link und Manfred Schabert zahlreiche Auszeichnungen: Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Ali Darraji und Sigrid Mühlbacher geehrt, seit 25 Jahren Mitglied im Verein ist Petra Buser. Den Sebastianstaler in Bronze erhielten Daniel Eberle, Christian Wunder und Ann-Katrin Pollithy. Mit dem Gau-Ehrenzeichen in Bronze wurden Michael Erhardt, Irene Link, Alexander Wunder und Joachim Wüst ausgezeichnet. Das Gau-Ehrenzeichen in Silber für besondere Verdienste um das Schützenwesen erhielt Werner Wunder.

Die Damenbrosche des BSSB wurde an Kristina Berchtenbreiter, Stefanie Lindacher und Stefanie Müller verliehen, für treue Mitarbeit wurden Irene Thum und Lisa Keiß geehrt. Karin Weidner wurde mit dem Protektorzeichen in Silber ausgezeichnet, Manfred Schabert mit der silbernen Verdienstnadel des Bezirks Schwaben für seine langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft des Vereins.

Anschließend wurden bei den turnusmäßigen Wahlen alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. In seinem letzten Grußwort als Bürgermeister der Gemeinde dankte Werner Thum den Grenzschützen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und das gute Miteinander während der vergangenen drei Jahrzehnte. Er blickte unter anderem zurück auf den Bau des Gemeindezentrums mit zahlreichen ehrenamtlich geleisteten Helferstunden und wünschte, dass der Verein neben dem Gebäude auch weiterhin den ganzen Ort mit Leben erfülle. Im Namen aller Grenzschützen dankte ihm Jürgen Link für die erhaltene Unterstützung und wünschte ihm auch für die Zukunft alles Gute. (pm)

Themen folgen