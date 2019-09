vor 21 Min.

Engagierte Vereinsmitarbeiter ausgezeichnet

Beim Ehrungsabend werden verdiente Funktionäre gewürdigt

Um das Ehrenamt und seine Ehrenmitglieder im Verein zu würdigen, veranstaltete der Lauber Sportverein einen Ehrungsabend. Der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, Stefan Seefried, begrüßte im gut gefüllten Vereinsheim die Mitglieder sowie die geladenen Gäste aus Politik, Sport und dem Sponsoring. Er übergab dann das Wort an den 1. Bürgermeister der Gemeinde Munningen, Dietmar Höhenberger. Dieser stellte fest, dass der hohe Bestand an freiwilligen Helfern und langjährigen Mitgliedern Beweis dafür sei, dass man sich beim Lauber SV wohlfühlt. Kreisehrenamtsbeauftragter Josef Wiedemann referierte anschließend kurz über das Ehrenamt in den Vereinen. Die Ansprüche der heutigen Gesellschaft an einen funktionierenden Verein bringen neue Anforderungen an das Ehrenamt mit sich. Deshalb sei es umso wichtiger, denjenigen ihre Anerkennung durch Ehrungen auszusprechen, die sich dieser Herausforderung stellen.

Der Vereinsehrenamtsbeauftragte Paul Seefried hielt die Laudatio auf die Geehrten. Es war ihm eine große Ehre, viele Funktionäre des Lauber Sportvereins sowie des Fördervereins zu würdigen. Begleitet von kurzen und prägnanten Porträts wurden die BFV-Verbands-Ehrenzeichen in Silber und Gold überreicht. Weiterhin nutzte man den feierlichen Rahmen, um langjährige Vereinsmitglieder mit der Ehrenmitgliedschaft auszuzeichnen.

Zum Abschluss bedankte sich Vorstand Seefried beim Vereinsehrenamts-Beauftragten Paul Seefried, der die Ehrungen vorbereitet hatte. Großer Dank und Applaus galt ebenfalls den musizierenden Jugendlichen aus dem Verein. (axa)

Die Geehrten im Einzelnen:BFV-Verbands-Ehrenzeichen in Gold: Norbert Seefried.Verbands-Ehrenzeichen in Silber: Philip Baumann, Willi Feil, Birgit Haas, Robert Haas, Harald Handschiegl, Marco Mayer, Matthias Xalter. – Auszeichnung mit der Ehrenmitgliedschaft: Johann Bayr, Alfred Eireiner, Walburga Huber, Ludwig Schneid, Anna Seefried

