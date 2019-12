vor 11 Min.

Enges Spiel in der Schwabenliga II

Zwischen Nördlingen und Burlafingen gibt es ein knappes Duell, das die Rieser am Ende gewinnen

In der letzten Runde der Schwabenliga vor der Winterpause waren die stets starken Burlafinger im Ries zu Gast. Die waren in der Vergangenheit oft eine Art Angstgegner für die Nördlinger „Erste“. In die Begegnungen gingen die Nördlinger jedoch durchaus optimistisch, konnte man doch mit der bisher besten Aufstellung in dieser Saison antreten. Der Matchplan war, an den Brettern eins bis vier nicht viel zuzulassen und die entscheidenden Punkte an den Brettern fünf bis acht einzufahren, wo man durchweg favorisiert war.

Einen guten Start konnte Mannschaftsführer Andreas Gebhard verbuchen: Mit Weiß spielte er an Brett acht energisch, sicherte sich Raum- und Tempo-Vorteile und münzte diese abgeklärt in den vollen Punkt um. Die zweite Entscheidung gab es am anderen Ende des Spielsaals. Benedikt Förch hatte sich am Spitzenbrett gegen seinen sehr erfahrenen Gegner frühzeitig entschieden, eine sehr ungewöhnliche Bauernformation herbeizuführen. In dieser konnte er mit Schwarz schnell ausgleichen und schwache Felder auf c4 und d5 besetzen. Sein Gegner gab schließlich einen Bauern auf, um den Druck abzuschütteln, konnte das entstehende Turmendspiel mit Minusbauer jedoch nicht mehr halten –damit stand es 2:0 für Nördlingen.

Zu diesem Zeitpunkt sah alles nach einem ruhigen Spieltag für die Nördlinger aus. Die Stellung an Brett zwei sah etwas unklar aus, sonst standen die Nördlinger eigentlich überall solide oder ein wenig besser. Daniel Gabler an Brett sechs hatte sich mit Weiß eine hochüberlegene Stellung aufgebaut. Trotz einer leicht gelockerten eigenen Königsstellung beherrschte er das ganze Brett und hatte einen seiner Mehrbauer schon bis auf f7 vorgeschoben.

Hier wollte der Nördlinger jedoch den Sack zu schnell zumachen und spielte ein scheinbar entscheidendes Damenopfer, mit dem die Umwandlung des f-Bauern gelingen sollte. Sein Gegner fand jedoch das Loch in dieser Kombination, wonach Gabler mit großen Materialnachteil nur noch aufschiebenden Widerstand leisten konnte – statt 3:0 stand es nur noch 2:1.

In den anderen Partien entwickelte sich ein zähes Ringen. Marco Lechner hatte in der Eröffnung zwei Bauern gegeben, konnte aber mit zunehmender Spieldauer bei wechselseitigen Rochaden keine Kompensation nachweisen und musste schließlich auch wegen seines schwachen Königs die Partie aufgeben (Zwischenstand 2:2). Werner Wittal stand an Brett vier ein wenig passiv, aber grundsätzlich solide. Am Ende konnte sein Gegner jedoch seine größere Figurenaktivität siegreich in die Waagschale werfen (2:3). Wolfgang Schmidt konnte an Brett fünf mit Schwarz schnell ausgleichen und gewann mit einem taktischen Trick (3:3).

Werner Hopf an Brett sieben übte die ganze Partie über Druck auf seinen Gegner aus. Kurz nach der Zeitkontrolle scheute er jedoch das Risiko und verpasste so die Chance, seinen Gegner vor große Entscheidungen zu stellen. Das Remis einige Züge später war nur noch Formsache.

Die Entscheidung über den Mannschaftskampf musste somit in der längsten Partie des Tages an Brett drei fallen. Hier war Christian Müller mit Schwarz von Anfang an darauf bedacht, möglichst viele Figuren auf dem Brett zu behalten. Es entwickelte sich ein positionelles Ringen zwischen beiden Spielern.

Im Schwerfigurenendspiel konnte Müller dann mit seinem aktiven König seine Freibauern entscheidend zur Geltung bringen und so den 4,5:3,5-Sieg für Nördlingen einfahren. (bf)

