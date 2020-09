vor 19 Min.

Entscheidung erst im Elfmeterschießen

Reimlingen muss sich im Kreispokal-Finale dem West-Kreisligisten VfR Jettingen beugen

Von Jim Benninger

Vor knapp 200 Zuschauern hatte der Vierte der Kreisliga West am Samstagnachmittag das Kreisfinale des Totopokals zwar klar bestimmt, aber zahlreiche hochkarätige Chancen vergeben. Zudem retteten bei garstigem Herbstwetter ein ums andere Mal FSV-Keeper Helmschrott oder seine Vorderleute teilweise auf der Linie sowie einmal der Pfosten. Alles in allem gesehen also ein hochverdienter Sieg des früheren Bezirksligisten, der über 90 Minuten – oft über Spielführer Schmidt – die spielsichere Mannschaft war.

Glück für die Gastgeber bereits anfangs, als der Ball nach Freistoß am Pfosten landete und Riederle vergab. Nach einer Viertelstunde dann die erste Heimchance, doch Dominik Kohnle lupfte den Ball fast von der Mittellinie über den weit vor seinem Tor stehenden Rößle knapp neben den Kasten. Danach kam Reimlingen kaum mehr aus der Abwehr und vergab seine wenigen Konterchancen. Nach einer weiteren Ecke klärte Diethei auf der Linie und nach tollem Spielzug schoss der agile Paulheim in aussichtsreicher Position über das Tor. Nach krassem Abspielfehler rettete Engel in letzter Sekunde und nach einer weiteren Ecke zuerst Barth, dann Helmschrott. Schmeichelhaft deshalb die Heimführung direkt vor der Halbzeit, als Riederle ein Solo von Kohnle erst kurz vor dem Strafraum stoppte und dafür die gelbe Karte sah. Der FSV-Torjäger zog selbst hart ab und der Ball wurde auf dem nassen Boden unhaltbar zum von den Reimlingern umjubelten 1:0 abgefälscht.

Nach dem Wechsel hätte Kohnle für eine Vorentscheidung sorgen können, doch der steil geschickte Torjäger ließ sich von Keeper Rößle noch den Ball vom Fuß nehmen. Danach hatte Reimlingens Wiedmann Glück, dass er nach einem sehr harten Einsteigen nur die gelbe Karte sah, bevor wieder Paulheimer knapp vor dem Heimtor das Leder verfehlte. Noch einmal klärte die Heimabwehr nach Eckball auf der Linie, bevor auch Di Doi seine Riesen-Torchance vergab. Nach Steilpass hatte er schon Helmschrott umkurvt, schoss aber am leeren Tor vorbei. Schließlich doch noch der von den gut vertretenen Jettinger Zuschauern ersehnte und hochverdiente Ausgleich durch Torjäger Lukas Mayer aus zehn Metern. Bei einer letzten Konterchance war Rößle vor Kohnle am Ball war.

Glücklich retteten sich die Gastgeber ins Elfmeterschießen, doch da traf nur noch Sebastian Engel für die Blauen. Dagegen fanden drei weitere Reimlinger im gut reagierenden Rößle ihren Meister, während die Jettinger Mayer, Reiter, Riederle und Findler dem Heimkeeper keine Chance ließen. An den verdienten Sieger überreichte Leopold Weckbach von Lotto Bayern einen Scheck über 1000 Euro und Kreisspielleiter Franz Bohmann sprach von einer –nicht zuletzt wegen der vielen Corona-Auflagen – ausgezeichneten Reimlinger Organisation.

FSV Reimlingen Stefan Helmschrott, Michael Barth, Andreas Sing, Markus Sauer, Lukas Baumann (47. Christian Kremer), Daniel Karl Boehm (71. Michael Mayer), Dominik Kohnle, Michael Wiedmann, Sebastian Engel, Hannes Maletzke, Markus Diethei.

VfR Jettingen Niklas Rößle, Justus Riederle, Nico Di Doi, Lukas Mayer, Jonas Schmidt, Sebastian Hofmiller (70. Betim Shala), Philipp Reiter, Günther Heidenberger, Tim Paulheim, Heiko Pfliege (70. Fabian Findler), Jonas Krötzinger (73. Stephan Brendle).

Tore 1:0 Dominik Kohnle (45.), 1:1 Lukas Mayer (78.) – Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr – Zuschauer 200.

