00:02 Uhr

Erfolge auf ungewohnten Strecken

TSV-Trio überzeugt bei den schwäbischen Meisterschaften in Friedberg

Bei den schwäbischen Leichtathletikmeisterschaften der U18 und der Aktiven in Friedberg waren auch Athleten der LG Donau Ries am Start. Erfolgreichste Athletin des Nördlinger Trios war die erst 15-jährige Anna Grasse: Sie wurde in der höheren Altersklasse U18 schwäbische Meisterin über die 400-Meter-Strecke. Aufgrund dieser Top-Leistung erhielt sie eine Einladung für den Bayernkader.

Beflügelt von den guten Leistungen bei den bayerischen Meisterschaften, die zwei Wochen zuvor stattfanden, hatte man sich im Nördlinger Leichtathletiklager entschlossen, doch noch bei den schwäbischen Meisterschaften zu starten – auch, um die eine oder andere neue Disziplin auszutesten.

So ging Anna Grasse in der höheren Altersklasse U18 über dieSprintstrecken 100 m und 400 m an den Start. Bereits bei den 100 m zeigte sie ihre verbesserte Sprintfähigkeit, die Grundlage auch aller längeren Sprint- und Mittelstrecken sind. Nach einem verhaltenen Start zeigte sie insbesondere auf den zweiten 50 Metern ihre Stärke und erreichte mit einer guten Zeit von 13,34 sec. den dritten Platz. Erstmals testete Anna Grasse bei diesen Meisterschaften die 400-Meter-Distanz. Gerade bei den längeren Sprintstrecken ist es anfangs schwierig, sich das Rennen richtig einzuteilen. Anna hatte die Vorgabe, sich an der vor ihr startenden Athletin, die die beste gemeldete Zeit von 60,0 sec. hatte, zu orientieren. Doch sie orientierte sich nicht nur, sondern lief von Anfang an mit an die Spitze des Feldes und übernahm ausgangs der letzten Kurve sogar die Führung. Nervenstark behielt sie diese auch bis ins Ziel und deklassierte damit die ältere Konkurrenz. Mit ausgezeichneten 59,73 sec. holte sie sich den schwäbischen Titel und die Berufung in den Bayernkader.

Den schwäbischen Vizetitel über die 400 m sicherte sich Felix Herrmann in der Männerklasse. Dabei war die Teilnahme an dieser Strecke gar nicht geplant gewesen, sondern vielmehr die Disziplinen 100 m, 200 m und Hochsprung. Nach einer Zeitpanverschiebung musste der Hochsprung allerdings aus seinem Programm gestrichen werden, sodass Felix spontan für die 400 m nachmelden konnte. Er ging das Rennen sehr beherzt an, konnte bis zum Schluss konstant durchlaufen und kam mit einer neuen Bestzeit von 53,07 sec. als schwäbischer Vizemeister ins Ziel. Damit erreichte er auch die Qualinorm für die bayerischen Meisterschaften der Aktiven. Über die 100 und 200 Meter konnte er zwar immer noch nicht ganz an seine Trainingsergebnisse anknüpfen, erzielte aber trotzdem mit seinen erreichten Zeiten von 11,76 bzw. 23,56 sec. wieder neue Bestzeiten.

Simon Bestler hatte eigentlich seine aktive Zeit bei den Leichtathleten aufgrund seines Studiums beendet. Doch nach einem knappen Jahr reizte es ihn, wieder Wettkampfluft zu schnuppern. Daher nutzte er diese Titelkämpfe und ging über die 100 m und im Hochsprung an den Start. Insbesondere im Hochsprung konnte er an seine alte Stärke anknüpfen und wurde mit übersprungenen 1,72 m insgesamt Dritter, wobei ihn lediglich ein Fehlversuch vom Titel trennte. (dsp)

Themen folgen