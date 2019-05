vor 34 Min.

Erfolgreiche Nachwuchssuche

Die Teilnehmerínnen des „Osterhasi-Camps“, das die Volleyballabteilung des FSV Marktoffingen zur Nachwuchsgewinnung in der zweiten Osterferienwoche veranstaltete.

37 Mädchen beim „Osterhasi-Camp“ des FSV Marktoffingen engagiert dabei

Am Ende der Osterferien war in der Mehrzweckhalle Marktoffingen für die jüngsten Sportlerinnen einiges geboten. Zahlreiche Mädels kamen zum sogenannten „Osterhasi-Camp“ der FSV-Volleyballabteilung.

Die 37 Mädchen, die der Einladung gefolgt waren, wurden in drei Stationen zu den Themen Koordination, Athletik und Wurfspiele eingeteilt. Den „Kleinen“ vermittelten die Trainer Eva-Maria Schröter, sowie Theresa und Josef Wizinger das Gefühl für den Ball, den Körper und auch das „volley spielen“. Gegen 16 Uhr kamen dann die „Großen“ hinzu. Unter der Betreuung von Steffi Stimpfle und Jenny Stempfle wurde gemeinsam mit den „Kleinen“ übers Netz und andere lustige Gemeinschaftsspiele gespielt. Nach der Pizzaparty um 18 Uhr wurden die „Kleinen“ von ihren Eltern abgeholt und die „Großen“ begannen mit ihrem Mitternachtsturnier. Nach zahlreichen Spielen unter dem Organisationsteam Kristin Löfflad, Lisa Müller und Anna Stelzle fiel kurz vor Mitternacht auch diese Gruppe hundemüde in ihre Schlafsäcke im Matratzenlager in der Halle. Nach dem Frühstück war dann das Osterhasi- Turnier zu Ende.

Der FSV hofft nun auf zahlreiche Anmeldungen für das erste Schnuppertraining am 7. Mai um 17 Uhr. Auch wer das Ostercamp verpasst hat, kann noch einsteigen. Ansprechpartnerin ist Marianne Wizinger (Telefon 09087/727). (ems)

