vor 20 Min.

Erfolgreiches Trio

SG Handicap in Vöhringen aktiv

In Vöhringen fand der 11. Springer- und Werfertag mit den Allgäuer Diskus-Meisterschaften statt. An dieser Leichtathletikveranstaltung nahmen auch drei Sportler des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen teil.

In der Klasse der Senioren M30 siegte der Nördlinger Markus Protte im Weitsprung mit einer Weite von 5,09 Metern. Protte konnte auch das Kugelstoßen (8,27 Meter) sowie das Diskuswerfen (23,34 Meter) für sich entscheiden.

Ebenfalls aus Nördlingen kommt Werner Wiedemann, der in der Klasse M45 den Weitsprung mit 3,88 Metern gewann. Wie sein Teamkollege Markus Protte gewann auch Wiedemann in seiner Leistungsgruppe das Kugelstoßen (5,68 Meter) und das Diskuswerfen (14,12 Meter). Andreas Eder aus Holzkirchen gewann in der Klasse M65 das Hammerwerfen mit einer Weite von 38,02 Metern. Im Kugelstoßen wurde er mit 6,88 Metern Fünfter, während er mit 23,52 Metern im Diskuswurf den sechsten Platz belegte. (vle)

Themen Folgen