06.02.2020

Erfolgsserie ist gerissen

Losodica I gegen Schwabmünchen chancenlos

Von Günther Schwab

Landesliga Süd: KC Losodica Munningen 1 – Fortuna Schwabmünchen 1 3149:3299 (2:6). – Bei der ersten Mannschaft ist die Erfolgsserie der letzten drei Wettkämpfe gerissen. Bereits nach der Starterpaarung wurde ein Klassenunterschied deutlich. Mit zwei Top-Ergebnissen ließen die beiden Schwabmünchener von Anfang an keine Zweifel aufkommen, welches Team an diesem Tag als Sieger von den Bahnen gehen wollte. In der Mittelpaarung gab es dann ein kleines Lebenszeichen durch den derzeit megastarken „Schlangi“ Leberle mit 581 Holz. Sein Partner Nick Seitz erwischte dagegen einen eher gebrauchten Tag und musste seinen Punkt chancenlos abgeben. Auch die Schlusspaarung der Munninger konnte den deutlichen Sieg der Gäste nicht mehr verhindern.

Kurt Drabandt/Alex Rudel – Stenke 245/272:587 (1:3); Andi Pollithy – Breyer 508:568 (0:4); Andreas Leberle – Schaller 581:524 (4:0); Nick Seitz – Below 492:530 (1:3); Tobi Gruber – Traber 538:542 (3:1); Micha Bühler – Oswald 513:548 (1:3)

Kreisklasse: KC Losodica Munningen 2 – ESV Nördlingen 1 2100:2071 (4:2). – Im Vergleich zu den letzten Wettkämpfen haben die Munninger Kegler diesmal den Spieß umgedreht und ein fast schon verloren geglaubtes Spiel noch mit einer Energieleistung in der Schlusspaarung gedreht.

Mit zwei verlorenen Mannschaftspunkten und 63 Holz Rückstand gingen die beiden Munninger Starter ernüchtert von den Bahnen. Markus Bucher hatte trotz guter 526 Holz gegen einen an diesem Tag besseren Dieter Wiedemann das Nachsehen und auch sein Partner Simon Bühler konnte seinem stark aufspielenden Gegner Lucas Jakob nicht Paroli bieten. Doch so einfach wollte man es den Nördlingern an diesem Tag dann doch nicht machen. Alex Rudel besiegte den eher verhalten spielenden Urban Singheiser klar und auf den Nebenbahnen zeigte das kongeniale Duo Anja Pollithy und Lukas Schwab mit 549 Holz ebenfalls Kegelsport vom Feinsten. Am Ende konnte man mit 29 Holz Vorsprung das Derby doch noch gewinnen.

Markus Bucher – Dieter Wiedemann 526:536 (1,5:2,5); Simon Bühler – Lucas Jakob 502:555 (1:3); Alex Rudel – Urban Singheiser 523:478 (3:1); Anja Pollithy/ Lukas Schwab – Nils Singheiser 261/ 288:502 (3:1)

Kreisklasse A2: SKV Goldburghausen 3 – KC Losodica Munningen 4 1886:1947 (2:4)

Kreisklasse Jugend: JSpG LosNöGo II – BC Schretzheim 1775:1889 (1:5)

Themen folgen