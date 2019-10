00:02 Uhr

Erst abwarten, dann aufholen

Auch in München wachen die TSV-Regionalligafrauen erst im Endspurt auf

Aufholjagden scheinen sich zum Spezialgebiet der Nördlingerinnen zu entwickeln. Am vergangenen Spieltag durfte auch Trainer Ajtony Imreh erfahren, dass sein Team erst nach einem Rückstand so richtig in die Gänge kommt. Die Regionalliga-Damen waren bei der TS Jahn München zu Gast, gegen die man im vergangenen Jahr sieglos geblieben war. Da man allerdings fast mit komplettem Kader anreisen konnte, rechnete man sich einige Chancen beim Favoriten aus.

Beide Mannschaften begannen die Partie offensiv sehr stark und es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit vielen Körben auf beiden Seiten. So war das Viertelergebnis von 17:19 ungewöhnlich hoch, zumal die TSV-Frauen normalerweise eher auf Verteidigung setzen. Genau die fehlte an diesem Tag aber großteils oder war zumindest sehr lückenhaft. Dies hatte zur Folge, dass die Münchnerinnen auch im zweiten Spielabschnitt fleißig punkteten, während die Gäste vor allem durch die Dreier von Katharina Schenk und Stephanie Sachnovski im Spiel blieben. Das Heimteam nutzte alle sich bietenden Gelegenheiten und setzte sich bis zur Halbzeitpause etwas ab (43:36).

Nach dem Seitenwechsel befanden es die Rieserinnen für eine gute Idee, ihre Gegner intensiver zu verteidigen. Das sorgte zumindest dafür, dass sich der Rückstand nicht vergrößerte. Trotzdem schien es, als könnte man nicht mehr an die Oberbayern herankommen (52:45).

Im letzten Viertel kamen die Münchnerinnen nur noch sehr sporadisch zu Punkten und waren hauptsächlich damit beschäftigt, Mona Berlitz unter dem Korb zu foulen. Dennoch blieb den Gästen ihr Rückstand noch etwas erhalten. Wie schon so oft kam der Umschwung erst mit knapper werdender Zeit. Vier Minuten vor Ende lautete der Spielstand noch 51:56. Dann steuerte jede der fünf Nördlinger Spielerinnen auf dem Feld zwei Punkte zu einem 10:0-Lauf bei und die Partie war gedreht. Nun waren die Gastgeberinnen ihrerseits unter Druck, doch dank der hellwachen Verteidigung der Schwaben wurden ihre beiden Dreierversuche geblockt und der Endstand von 61:58 ins Ziel gerettet.

Schlüssel zum Erfolg war auch diesmal wieder eine extrem gesteigerte Verteidigungsarbeit in der zweiten Hälfte. Nur 15 Punkte in 20 Minuten reichten dem TS Jahn München nicht zum Sieg und so mussten sie die zwei Punkte an die Rieserinnen abgeben. (kge)

TSV Nördlingen I. Schenk, Steinmeyer (2), K. Schenk (16/3 Dreier), Rappenegger, Mussgnug (2), Link, Berlitz (16), Sachnovski (15/2), Modrzik, Wittig (3), Gerstmeyr (7)

Themen folgen