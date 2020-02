vor 2 Min.

Erste Turniererfahrungen

TC Nördlingen organisiert Kleinfeld-Vergleich für die unter Neunjährigen

Am vergangenen Sonntag sammelten 17 Kinder unter neun Jahren erste Turniererfahrungen in der Tennishalle in Nördlingen. In zwei Könnensstufen eingeteilt, zeigten die Nachwuchsspieler auf fünf Kleinfeldern tolle Ballwechsel.

Wegen der hohen Auslastung der Nördlinger Tennishalle war die Turnierzeit auf zwei Stunden begrenzt. Jedes Kind hatte trotzdem die Möglichkeit, zweimal 15 Minuten auf dem Feld zu stehen, bevor es in die Finalrunde ging.

Am Ende setzte sich im A-Feld Moritz Weinig gegen Matthis Lichtenstern durch. Im B-Feld spielten sich Maxim Moll und Mara Agne bis ins Finale, in dem sich Maxim Moll letztendlich den Sieg erkämpfen konnte. (awe)

Themen folgen