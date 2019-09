vor 22 Min.

Erster „Dreier“ für Athletik Nördlingen

3:1 in Nähermemmingen. Andi Hirschbeck trifft für Huisheim viermal

SC Nähermemmingen/Baldingen – SC Athletik Nördlingen 1:3(0:2). – Im Derby legte Massimiliano Porcari für Athletik vor, während Dieter Streun aussichtsreich vergab. Guiseppe Porcari verwertete einen zweifelhaften Handelfmeter zum 2:0 für den Gast. Die erste Heimchance hatte Felix Kern, doch er köpfte nur an die Latte. Nach einer Ecke köpfte Guiseppe Porcari unbedrängt an den Querbalken, während Marco Keil gegenüber aus Kurzdistanz zum 1:2 traf. Den Schlusspunkt setzte Massimiliano Porcari, der einen Foulelfmeter verwandelte.

Tore 0:1 Massimiliano Porcari (8.), 0:2 Guiseppe Porcari (34.), 1:2 Marco Keil (62.), 1:3 M. Porcari Zuschauer 50

FC Marxheim-Gansheim – SV Wechingen 0:1 (0:1). – Für den verletzten Stammtorhüter Manfred Rödl mussten die Hausherren Jonas Dirschinger aktivieren. Die Gäste kamen früh zur 1:0-Führung durch Marco Schuster. Danach boten sich dem FCM vereinzelte Chancen, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Tor 0:1 Marco Schuster (14.) Zuschauer 50

SV Kaisheim – SV Megesheim 2:2 (0:1).– Das Spiel begann nicht gut für die Heimelf. Kurz nach Anpfiff erzielte Hamed Bamba das 0:1. Die Heimelf agierte dann stärker und kam zu Chancen durch Jessberger und Stroszeck. Kurz nach der Pause glich Sebastian Gotthard aus. Ein Eigentor brachte den SVK aber erneut in Rückstand. Andreas Maier erzielte schließlich in der 86. Minute das 2:2. Die Partie war geprägt von übermäßiger Härte.

Tore 0:1 Hamed Baba (1.), 1:1 Sebastian Gotthard (50.), 1:2 Daniel Blei (75., Eigentor), 2:2 Andreas Maier (86.) Zuschauer 50

SG Gundelsheim – SpVgg Minderoffingen 3:0 (2:0). – Die Heimelf dominierte über weite Strecken. Nach dem frühen 1:0 durch Florian Ruopp dauerte es bis zur 20. Minute, ehe Tobis Lehrl per Kopfball auf 2:0 erhöhte. Für die Vorentscheidung sorgte kurz nach der Pause Fabian Pfeifer, als er einen Kopfball in die Maschen setzte. Der Sieg der Gastgeber hätte aufgrund der Chancen höher ausfallen können.

Tore 1:0 Florian Ruopp (6.), 2:0 Tobias Lehrl (42.), 3:0 Fabian Pfeifer (48., Foulelfmeter) Zuschauer 120

Eintracht T.R.B. – SV Mauren 2:3 (3:1).– Die Spitzenpartie startete sofort mit höchstem Tempo. Nach sieben Minuten konnte Templer zum 1:0 einschieben. Danach erhöhten die Gäste aus Mauren den Druck und glichen aus. Kurz vor der Pause wurde Templer gefoult und verwandelte den Elfmeter selbst zum 2:1. Nach der Pause waren die Gäste überlegen und konnten durch einen Foulelfmeter ausgleichen. Kurz vor Schluss glückte dem SVM durch Moll das 2:3.

Tore 1:0 Johannes Templer (7.), 1:1 Matthias Strauß (23.) 2:1 Johannes Templer (43.,FE), 2:2 Lukas Pickel (63.,Foulelfmeter), 2:3 Florian Moll (88.) Zuschauer 60

FSG Mündling-Sulzdorf – SC Wallerstein 4:2 (1:2). – Von Anfang an an entwickelte sich ein kämpferisches Spiel. Bereits In der 3. Minute gab es einen Elfmeter, den Stefan Fischer zum 1:0 einschob. Im Gegenzug erzielte Schormüller das 1:1 per Kopf. Danach dominierten die Hausherren. Überraschend fiel in der 38. Minute das 1:2 durch Jaumann. Innerhalb von 60 Sekunden erzielte Fischer in der 56. und 57. Minute zwei weitere Tore. In der Schlussphase glückte Alexander Jung mit einer Bogenlampe das 4:2.

Tore 1:0 Stefan Fischer (3.,FE), 1:1 Schormüller (4.), 1:2 Jaumann (38.), 2:2 Stefan Fischer (56.), 3:2 Stefan Fischer (57.), 4:2 Alexander Jung (88.) Zuschauer 50

BC Huisheim – SG Großsorheim/Hoppingen 4:0 (2:0). – Die spielerisch überlegene Heimelf ging durch Andreas Hirschbeck in Führung, der wenig später dem Keeper auch beim 2:0 keine Chance ließ. Ein elfmeterreifes Foul an Rebele blieb ungeahndet, doch wiederum Hirschbeck vollstreckte zum 3:0. Die Gäste vergaben den möglichen Anschlusstreffer, während der Spieler des Tages, Andi Hirschbeck, nach klugem Wittmann-Zuspiel seinen vierten Treffer perfekt machte. (wwei, mit DZ)

Tore 1:0 Andreas Hirschbeck (25.), 2:0 A. Hirschbeck (35.), 3:0 A. Hirschbeck (55.), 4:0 A. Hirschbeck (90.) Zuschauer 80

